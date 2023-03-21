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В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта - РИА Новости, 21.03.2023
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16:58 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/elektrotransport-1859540945.html
В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта
В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта - РИА Новости, 21.03.2023
В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта
Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств создадут в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:58
2023-03-21T16:58
технологии
москва
европа
сергей собянин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств создадут в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что Москва — первая в Европе по количеству электробусов. Они ездят по 79 маршрутам и ежедневно перевозят 430 тысяч пассажиров. Развиваются и другие виды электротранспорта. "Приняли решение создать Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств. Он сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, определит требования к модельному ряду платформы и дизайну. Совместно с НИИ "МосТрансПроект" Центр займётся развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе", - сообщил Собянин. По его словам, открытие такого центра в Москве — важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения. "У нас уже есть площадки, где ведутся разработки в этой сфере. На базе ОЭЗ "Технополис Москва" создали кластер электромобилестроения, в который вошли больше 40 компаний. Предприятия выпускают легковые и грузовые электромобили, спецтехнику и аккумуляторные батареи", - добавил мэр.
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технологии, москва, европа, сергей собянин
Технологии, Москва, Европа, Сергей Собянин
В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта

Мэр Собянин рассказал о создании Центра исследования и разработки электротранспорта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭлектрические зарядные станции для электромобилей
Электрические зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Электрические зарядные станции для электромобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств создадут в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что Москва — первая в Европе по количеству электробусов. Они ездят по 79 маршрутам и ежедневно перевозят 430 тысяч пассажиров. Развиваются и другие виды электротранспорта.
"Приняли решение создать Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств. Он сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, определит требования к модельному ряду платформы и дизайну. Совместно с НИИ "МосТрансПроект" Центр займётся развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе", - сообщил Собянин.
По его словам, открытие такого центра в Москве — важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения.
"У нас уже есть площадки, где ведутся разработки в этой сфере. На базе ОЭЗ "Технополис Москва" создали кластер электромобилестроения, в который вошли больше 40 компаний. Предприятия выпускают легковые и грузовые электромобили, спецтехнику и аккумуляторные батареи", - добавил мэр.
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ТехнологииМоскваЕвропаСергей Собянин
 
 
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