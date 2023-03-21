https://ria.ru/20230321/elektrotransport-1859540945.html

В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта

В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта - РИА Новости, 21.03.2023

В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта

Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств создадут в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:58

2023-03-21T16:58

2023-03-21T16:58

технологии

москва

европа

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849525157_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_98f682b5797456a091f0e7d86faf6674.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств создадут в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что Москва — первая в Европе по количеству электробусов. Они ездят по 79 маршрутам и ежедневно перевозят 430 тысяч пассажиров. Развиваются и другие виды электротранспорта. "Приняли решение создать Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств. Он сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, определит требования к модельному ряду платформы и дизайну. Совместно с НИИ "МосТрансПроект" Центр займётся развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе", - сообщил Собянин. По его словам, открытие такого центра в Москве — важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения. "У нас уже есть площадки, где ведутся разработки в этой сфере. На базе ОЭЗ "Технополис Москва" создали кластер электромобилестроения, в который вошли больше 40 компаний. Предприятия выпускают легковые и грузовые электромобили, спецтехнику и аккумуляторные батареи", - добавил мэр.

https://ria.ru/20230319/shkoly-1858952220.html

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, европа, сергей собянин