https://ria.ru/20230321/elektrotransport-1859540945.html
В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта
В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта - РИА Новости, 21.03.2023
В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта
Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств создадут в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:58
2023-03-21T16:58
2023-03-21T16:58
технологии
москва
европа
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849525157_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_98f682b5797456a091f0e7d86faf6674.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств создадут в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что Москва — первая в Европе по количеству электробусов. Они ездят по 79 маршрутам и ежедневно перевозят 430 тысяч пассажиров. Развиваются и другие виды электротранспорта. "Приняли решение создать Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств. Он сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, определит требования к модельному ряду платформы и дизайну. Совместно с НИИ "МосТрансПроект" Центр займётся развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе", - сообщил Собянин. По его словам, открытие такого центра в Москве — важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения. "У нас уже есть площадки, где ведутся разработки в этой сфере. На базе ОЭЗ "Технополис Москва" создали кластер электромобилестроения, в который вошли больше 40 компаний. Предприятия выпускают легковые и грузовые электромобили, спецтехнику и аккумуляторные батареи", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230319/shkoly-1858952220.html
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849525157_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edf86a698bf6c053897cb961ccfad79a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, европа, сергей собянин
Технологии, Москва, Европа, Сергей Собянин
В Москве создадут Центр исследования и разработки электротранспорта
Мэр Собянин рассказал о создании Центра исследования и разработки электротранспорта
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств создадут в Москве, сообщил в своем Telegram-канале
мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что Москва — первая в Европе
по количеству электробусов. Они ездят по 79 маршрутам и ежедневно перевозят 430 тысяч пассажиров. Развиваются и другие виды электротранспорта.
"Приняли решение создать Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств. Он сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, определит требования к модельному ряду платформы и дизайну. Совместно с НИИ "МосТрансПроект" Центр займётся развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе", - сообщил Собянин.
По его словам, открытие такого центра в Москве — важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения.
"У нас уже есть площадки, где ведутся разработки в этой сфере. На базе ОЭЗ "Технополис Москва" создали кластер электромобилестроения, в который вошли больше 40 компаний. Предприятия выпускают легковые и грузовые электромобили, спецтехнику и аккумуляторные батареи", - добавил мэр.
В Москве территорию 160 школ и детсадов благоустроят к 1 сентября