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Путин: Россия надеется на рост экспорта продовольствия на китайский рынок - РИА Новости, 21.03.2023
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17:24 21.03.2023 (обновлено: 17:42 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/eksport-1859550373.html
Путин: Россия надеется на рост экспорта продовольствия на китайский рынок
Путин: Россия надеется на рост экспорта продовольствия на китайский рынок - РИА Новости, 21.03.2023
Путин: Россия надеется на рост экспорта продовольствия на китайский рынок
Москва рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:24
2023-03-21T17:42
экономика
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин."Профильные министерства и ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой продукции, улучшению условий взаимного доступа продуктов питания. Все это позволяет рассчитывать на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на емкий китайский рынок, будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности обеих наших стран", - сказал он в ходе российско-китайских переговоров.
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экономика, москва, россия, владимир путин
Экономика, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин: Россия надеется на рост экспорта продовольствия на китайский рынок

Путин: Россия рассчитывает на рост экспорта продовольствия на китайский рынок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Профильные министерства и ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой продукции, улучшению условий взаимного доступа продуктов питания. Все это позволяет рассчитывать на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на емкий китайский рынок, будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности обеих наших стран", - сказал он в ходе российско-китайских переговоров.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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