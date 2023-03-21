Ефимов: 13 инвесторов получили от города землю по ставке один рубль в год
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Участки городских земель в аренду по льготной ставке один рубль в год получили 13 инвесторов, реализующих масштабные инвестиционные проекты (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что возможность арендовать землю за рубль в год для создания или расширения производства стала одной из самых востребованных антикризисных мер, введенных правительством Москвы в марте прошлого года.
"Москва заключила договоры о передаче участков по льготной ставке уже с 13 инвесторами, которые в течение пяти лет возведут в столице промышленные объекты пищевой, строительной и других отраслей. Общая площадь предоставленной земли превышает 30 гектаров. Объем инвестиций в реализацию этих масштабных инвестиционных проектов составит около 19 миллиардов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в рамках МаИП арендаторы столичных земель должны создать на территории города предприятия по производству стройматериалов, мебели, кондитерской и мясной продукции, упаковки, электрооборудования и другие промышленные объекты, где смогут работать свыше трех тысяч человек.
В свою очередь, в департаменте городского имущества уточнили, что свыше 50% земель (почти 18 гектаров) выделено для создания производств стройматериалов. Так, в Зеленограде появится комплекс из четырех предприятий по изготовлению керамических изделий, архитектурного бетона, кирпича, элементов благоустройства, сантехнических модулей для домов. В свою очередь, на северо-западе столицы появится завод по производству бетона и бетонных изделий. Эти предприятия суммарно дадут городу почти 800 рабочих мест.