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В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859414926.html
В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением
В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением - РИА Новости, 21.03.2023
В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал атаку украинских дронов по гражданским объектам в Джанкое военным преступлением. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:05
2023-03-21T12:05
специальная военная операция на украине
происшествия
джанкой
госдума рф
вооруженные силы украины
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал атаку украинских дронов по гражданским объектам в Джанкое военным преступлением. Система ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя минувшей ночью. Их обломки повредили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Один человек получил ранения. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью. Их целью были гражданские объекты. Сейчас, как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, ситуация под контролем, "серьезных никаких повреждений нет, это локальная ситуация".
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859375363.html
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происшествия, джанкой, госдума рф, вооруженные силы украины, леонид ивлев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Джанкой, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Леонид Ивлев
В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением

Депутат ГД от Крыма Ивлев назвал атаку украинских дронов на Джанкой военным преступлением

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал атаку украинских дронов по гражданским объектам в Джанкое военным преступлением.
Система ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя минувшей ночью. Их обломки повредили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Один человек получил ранения. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью. Их целью были гражданские объекты. Сейчас, как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, ситуация под контролем, "серьезных никаких повреждений нет, это локальная ситуация".
«
"Это лицо украинского фашизма... Попытка ВСУ нанести удар по гражданским объектам в Джанкое является очередным военным преступлением, за которое киевский режим понесет наказание", - сказал РИА Новости Ивлев. Он поблагодарил силы ПВО за защиту полуострова.
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Вчера, 10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДжанкойГосдума РФВооруженные силы УкраиныЛеонид Ивлев
 
 
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