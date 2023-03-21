https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859414926.html

В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением

В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением - РИА Новости, 21.03.2023

В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал атаку украинских дронов по гражданским объектам в Джанкое военным преступлением. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:05

2023-03-21T12:05

2023-03-21T12:05

специальная военная операция на украине

происшествия

джанкой

госдума рф

вооруженные силы украины

леонид ивлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал атаку украинских дронов по гражданским объектам в Джанкое военным преступлением. Система ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя минувшей ночью. Их обломки повредили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Один человек получил ранения. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью. Их целью были гражданские объекты. Сейчас, как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, ситуация под контролем, "серьезных никаких повреждений нет, это локальная ситуация".

https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859375363.html

джанкой

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, джанкой, госдума рф, вооруженные силы украины, леонид ивлев