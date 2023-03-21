https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859414926.html
В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением
В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением - РИА Новости, 21.03.2023
В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал атаку украинских дронов по гражданским объектам в Джанкое военным преступлением. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:05
2023-03-21T12:05
2023-03-21T12:05
специальная военная операция на украине
происшествия
джанкой
госдума рф
вооруженные силы украины
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал атаку украинских дронов по гражданским объектам в Джанкое военным преступлением. Система ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя минувшей ночью. Их обломки повредили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Один человек получил ранения. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью. Их целью были гражданские объекты. Сейчас, как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, ситуация под контролем, "серьезных никаких повреждений нет, это локальная ситуация".
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859375363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, джанкой, госдума рф, вооруженные силы украины, леонид ивлев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Джанкой, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Леонид Ивлев
В Госдуме назвали атаку украинских дронов на Крым военным преступлением
Депутат ГД от Крыма Ивлев назвал атаку украинских дронов на Джанкой военным преступлением