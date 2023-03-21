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Ситуация в Джанкое находится под контролем, заявил глава Крыма - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 21.03.2023 (обновлено: 10:12 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859379780.html
Ситуация в Джанкое находится под контролем, заявил глава Крыма
Ситуация в Джанкое находится под контролем, заявил глава Крыма - РИА Новости, 21.03.2023
Ситуация в Джанкое находится под контролем, заявил глава Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем, в городе начали... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:08
2023-03-21T10:12
специальная военная операция на украине
джанкой
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
бпла
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем, в городе начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру.ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя минувшей ночью, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью."Серьезных никаких повреждений нет. Это локальная ситуация. Прошу не обращать внимание на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Ситуация полностью под контролем", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.По его словам, в Джанкое начали восстанавливать поврежденную из-за атаки украинских беспилотников инфраструктуру.
https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859361967.html
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джанкой
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джанкой, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, бпла, олег крючков
Специальная военная операция на Украине, Джанкой, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, БПЛА, Олег Крючков
Ситуация в Джанкое находится под контролем, заявил глава Крыма

Глава Крыма Аксенов: ситуация в Джанкое, который атаковали украинские БПЛА, под контролем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем, в городе начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру.
ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя минувшей ночью, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.
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"Серьезных никаких повреждений нет. Это локальная ситуация. Прошу не обращать внимание на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Ситуация полностью под контролем", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
По его словам, в Джанкое начали восстанавливать поврежденную из-за атаки украинских беспилотников инфраструктуру.
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Специальная военная операция на УкраинеДжанкойРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныБПЛАОлег Крючков
 
 
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