https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859379780.html

Ситуация в Джанкое находится под контролем, заявил глава Крыма

Ситуация в Джанкое находится под контролем, заявил глава Крыма - РИА Новости, 21.03.2023

Ситуация в Джанкое находится под контролем, заявил глава Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем, в городе начали... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:08

2023-03-21T10:08

2023-03-21T10:12

специальная военная операция на украине

джанкой

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

бпла

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем, в городе начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру.ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя минувшей ночью, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью."Серьезных никаких повреждений нет. Это локальная ситуация. Прошу не обращать внимание на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Ситуация полностью под контролем", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.По его словам, в Джанкое начали восстанавливать поврежденную из-за атаки украинских беспилотников инфраструктуру.

https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859361967.html

https://ria.ru/20230321/sholts-1859374205.html

джанкой

республика крым

россия

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джанкой, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, бпла, олег крючков