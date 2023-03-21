https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859375363.html
В Крыму прокомментировали интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах
В Крыму прокомментировали интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах - РИА Новости, 21.03.2023
В Крыму прокомментировали интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах
Интернет-мемы, нарисованные на ударных беспилотниках, сбитых ПВО сбила в Джанкое, свидетельствуют о психических патологиях украинских военных, атакующих... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:00
2023-03-21T10:00
2023-03-21T11:31
специальная военная операция на украине
джанкой
олег крючков
республика крым
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Интернет-мемы, нарисованные на ударных беспилотниках, сбитых ПВО сбила в Джанкое, свидетельствуют о психических патологиях украинских военных, атакующих полуостров, считает советник главы Крыма Олег Крючков. Как объявил накануне вечером глава Крыма Сергей Аксенов, в результате ЧП с дронами ранения получил один человек. По словам главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, что жизнь раненого мужчины вне опасности, в городе повреждены электросети, частный дом, магазин и профессиональный техникум. Как отмечал Крючков, беспилотники, кроме взрывчатки, были начинены шрапнелью, а на фюзеляже были нарисованы интернет-мемы.После случившегося в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Сейчас, как отмечал Аксенов, ситуация под контролем, "серьезных никаких повреждений нет, это локальная ситуация".
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859363184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, олег крючков, республика крым, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Джанкой, Олег Крючков, Республика Крым, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Крыму прокомментировали интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах
Крючков: интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах говорят о патологиях украинских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Интернет-мемы, нарисованные на ударных беспилотниках, сбитых ПВО сбила в Джанкое, свидетельствуют о психических патологиях украинских военных, атакующих полуостров, считает советник главы Крыма Олег Крючков.
«
"Цинизм или шизофрения. Бить по жилим домам и рисовать мемы. В техникумовских общежитиях были дети... Явное (использование) наркотиков или психические патологии", - сказал Крючков РИА Новости.
Как объявил накануне вечером глава Крыма Сергей Аксенов, в результате ЧП с дронами ранения получил один человек. По словам главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, что жизнь раненого мужчины вне опасности, в городе повреждены электросети, частный дом, магазин и профессиональный техникум.
Как отмечал Крючков, беспилотники, кроме взрывчатки, были начинены шрапнелью, а на фюзеляже были нарисованы интернет-мемы.
После случившегося в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Сейчас, как отмечал Аксенов, ситуация под контролем, "серьезных никаких повреждений нет, это локальная ситуация".
СК расследует атаку беспилотников в Крыму