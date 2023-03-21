https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859375363.html

В Крыму прокомментировали интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах

В Крыму прокомментировали интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах - РИА Новости, 21.03.2023

В Крыму прокомментировали интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах

Интернет-мемы, нарисованные на ударных беспилотниках, сбитых ПВО сбила в Джанкое, свидетельствуют о психических патологиях украинских военных, атакующих... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:00

2023-03-21T10:00

2023-03-21T11:31

специальная военная операция на украине

джанкой

олег крючков

республика крым

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Интернет-мемы, нарисованные на ударных беспилотниках, сбитых ПВО сбила в Джанкое, свидетельствуют о психических патологиях украинских военных, атакующих полуостров, считает советник главы Крыма Олег Крючков. Как объявил накануне вечером глава Крыма Сергей Аксенов, в результате ЧП с дронами ранения получил один человек. По словам главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, что жизнь раненого мужчины вне опасности, в городе повреждены электросети, частный дом, магазин и профессиональный техникум. Как отмечал Крючков, беспилотники, кроме взрывчатки, были начинены шрапнелью, а на фюзеляже были нарисованы интернет-мемы.После случившегося в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Сейчас, как отмечал Аксенов, ситуация под контролем, "серьезных никаких повреждений нет, это локальная ситуация".

https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859363184.html

джанкой

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

джанкой, олег крючков, республика крым, происшествия, вооруженные силы украины