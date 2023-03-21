https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859364425.html
В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС
В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.03.2023
В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС
В городе Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:23
2023-03-21T09:23
2023-03-21T10:44
джанкой
происшествия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810039752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38879eb9c099d24547eca4643cbde37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В городе Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью."Введен режим ЧС муниципального уровня", — сообщил Ивин телеканалу "Крым-24". По его словам, в городе начали подсчитывать ущерб, причиненный украинскими беспилотниками."Созданы рабочие группы, которые обследуют объекты. Выявляют ущерб. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда", — подчеркнул Ивин.
https://ria.ru/20230321/dzhankoe-1859339139.html
джанкой
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810039752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcbd73a4d5bc60b39ba923ad71c764f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, происшествия, республика крым
Джанкой, Происшествия, Республика Крым
В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС
Мэр Джанкоя Ивин: в городе после атаки беспилотников ввели режим ЧС муниципального уровня
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В городе Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
Глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков
заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.
"Введен режим ЧС муниципального уровня", — сообщил Ивин телеканалу "Крым-24". По его словам, в городе начали подсчитывать ущерб, причиненный украинскими беспилотниками.
"Созданы рабочие группы, которые обследуют объекты. Выявляют ущерб. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда", — подчеркнул Ивин.
Советник главы Крыма опроверг слухи о повреждении ж/д в Джанкое