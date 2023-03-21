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В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.03.2023
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09:23 21.03.2023 (обновлено: 10:44 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859364425.html
В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС
В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.03.2023
В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС
В городе Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:23
2023-03-21T10:44
джанкой
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В городе Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью."Введен режим ЧС муниципального уровня", — сообщил Ивин телеканалу "Крым-24". По его словам, в городе начали подсчитывать ущерб, причиненный украинскими беспилотниками."Созданы рабочие группы, которые обследуют объекты. Выявляют ущерб. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда", — подчеркнул Ивин.
https://ria.ru/20230321/dzhankoe-1859339139.html
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джанкой, происшествия, республика крым
Джанкой, Происшествия, Республика Крым
В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС

Мэр Джанкоя Ивин: в городе после атаки беспилотников ввели режим ЧС муниципального уровня

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСотрудники МВД России в Джанкойском районе
Сотрудники МВД России в Джанкойском районе - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудники МВД России в Джанкойском районе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В городе Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.
"Введен режим ЧС муниципального уровня", — сообщил Ивин телеканалу "Крым-24". По его словам, в городе начали подсчитывать ущерб, причиненный украинскими беспилотниками.
"Созданы рабочие группы, которые обследуют объекты. Выявляют ущерб. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда", — подчеркнул Ивин.
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