https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859364425.html

В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС

В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.03.2023

В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС

В городе Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:23

2023-03-21T09:23

2023-03-21T10:44

джанкой

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В городе Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью."Введен режим ЧС муниципального уровня", — сообщил Ивин телеканалу "Крым-24". По его словам, в городе начали подсчитывать ущерб, причиненный украинскими беспилотниками."Созданы рабочие группы, которые обследуют объекты. Выявляют ущерб. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда", — подчеркнул Ивин.

https://ria.ru/20230321/dzhankoe-1859339139.html

джанкой

республика крым

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Кирилл Волков

джанкой, происшествия, республика крым