https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859363184.html

СК расследует атаку беспилотников в Крыму

СК расследует атаку беспилотников в Крыму - РИА Новости, 21.03.2023

СК расследует атаку беспилотников в Крыму

Российские следователи расследуют факт атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма, в результате чего один человек получил ранения, а в городе... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:20

2023-03-21T09:20

2023-03-21T09:20

специальная военная операция на украине

происшествия

джанкой

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские следователи расследуют факт атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма, в результате чего один человек получил ранения, а в городе Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. "Следователи СК России расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма... Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.

джанкой

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, джанкой, следственный комитет россии (ск рф)