https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859363184.html
СК расследует атаку беспилотников в Крыму
СК расследует атаку беспилотников в Крыму - РИА Новости, 21.03.2023
СК расследует атаку беспилотников в Крыму
Российские следователи расследуют факт атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма, в результате чего один человек получил ранения, а в городе... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:20
2023-03-21T09:20
2023-03-21T09:20
специальная военная операция на украине
происшествия
джанкой
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские следователи расследуют факт атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма, в результате чего один человек получил ранения, а в городе Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. "Следователи СК России расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма... Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.
джанкой
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, джанкой, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Джанкой, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует атаку беспилотников в Крыму
СК расследует атаку беспилотников в Джанкое, где был ранен человек и повреждены здания
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Российские следователи расследуют факт атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма, в результате чего один человек получил ранения, а в городе Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин отмечал, что в городе были повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью.
"Следователи СК России расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма... Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.