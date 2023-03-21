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В пострадавшем от беспилотников техникуме Джанкоя приостановили занятия
В пострадавшем от беспилотников техникуме Джанкоя приостановили занятия - РИА Новости, 21.03.2023
В пострадавшем от беспилотников техникуме Джанкоя приостановили занятия
Занятия приостановлены в пострадавшем от взрывов сбитых беспилотников профессиональном техникуме в Джанкое, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T07:55
2023-03-21T07:55
2023-03-21T07:55
происшествия
джанкой
сергей аксенов (политик)
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Занятия приостановлены в пострадавшем от взрывов сбитых беспилотников профессиональном техникуме в Джанкое, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. Крючков заявлял, что беспилотники были начинены кроме взрывчатки шрапнелью. "Техникум получил повреждения, выбиты стекла в здании и в общежитии. Занятия в нем на время проведения ремонта приостановлены, студенты из общежития эвакуированы", - сказал Крючков РИА Новости.
https://ria.ru/20230321/dzhankoe-1859339139.html
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происшествия, джанкой, сергей аксенов (политик), олег крючков
Происшествия, Джанкой, Сергей Аксенов (политик), Олег Крючков
В пострадавшем от беспилотников техникуме Джанкоя приостановили занятия
Крючков: занятия приостановлены в пострадавшем от падения беспилотников техникуме Джанкоя