https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859335789.html

Сбитые над Джанкоем БПЛА целились в гражданские объекты, заявили в Крыму

Сбитые над Джанкоем БПЛА целились в гражданские объекты, заявили в Крыму - РИА Новости, 21.03.2023

Сбитые над Джанкоем БПЛА целились в гражданские объекты, заявили в Крыму

Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T02:25

2023-03-21T02:25

2023-03-21T05:23

специальная военная операция на украине

происшествия

джанкой

олег крючков

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков."Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель", — написал Крючков.Этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор, предположил он.В отдельном посте Крючков также опроверг слухи о повреждении железной дороги.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации города Игорь Ивин уточнил, что жизнь пострадавшего мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети.

https://ria.ru/20230321/antonov-1859330111.html

джанкой

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происшествия, джанкой, олег крючков, сергей аксенов (политик)