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Сбитые над Джанкоем БПЛА целились в гражданские объекты, заявили в Крыму - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:25 21.03.2023 (обновлено: 05:23 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859335789.html
Сбитые над Джанкоем БПЛА целились в гражданские объекты, заявили в Крыму
Сбитые над Джанкоем БПЛА целились в гражданские объекты, заявили в Крыму - РИА Новости, 21.03.2023
Сбитые над Джанкоем БПЛА целились в гражданские объекты, заявили в Крыму
Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T02:25
2023-03-21T05:23
специальная военная операция на украине
происшествия
джанкой
олег крючков
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков."Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель", — написал Крючков.Этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор, предположил он.В отдельном посте Крючков также опроверг слухи о повреждении железной дороги.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации города Игорь Ивин уточнил, что жизнь пострадавшего мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети.
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происшествия, джанкой, олег крючков, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Джанкой, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик)
Сбитые над Джанкоем БПЛА целились в гражданские объекты, заявили в Крыму

Крючков: все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
"Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель", — написал Крючков.
Этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор, предположил он.
В отдельном посте Крючков также опроверг слухи о повреждении железной дороги.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации города Игорь Ивин уточнил, что жизнь пострадавшего мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДжанкойОлег КрючковСергей Аксенов (политик)
 
 
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