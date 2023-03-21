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Советник главы Крыма опроверг слухи о повреждении ж/д в Джанкое - РИА Новости, 21.03.2023
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04:00 21.03.2023 (обновлено: 04:22 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/dzhankoe-1859339139.html
Советник главы Крыма опроверг слухи о повреждении ж/д в Джанкое
Советник главы Крыма опроверг слухи о повреждении ж/д в Джанкое - РИА Новости, 21.03.2023
Советник главы Крыма опроверг слухи о повреждении ж/д в Джанкое
Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги после того, как в небе над Джанкоем были сбиты беспилотники с взрывчаткой и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T04:00
2023-03-21T04:22
происшествия
джанкой
олег крючков
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги после того, как в небе над Джанкоем были сбиты беспилотники с взрывчаткой и шрапнелью. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети. Крючков отмечал, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. "Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию", – написал Крючков в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859335789.html
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происшествия, джанкой, олег крючков, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Джанкой, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик)
Советник главы Крыма опроверг слухи о повреждении ж/д в Джанкое

Советник главы Крыма Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги в Джанкое

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги после того, как в небе над Джанкоем были сбиты беспилотники с взрывчаткой и шрапнелью.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети. Крючков отмечал, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью.
Крым - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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"Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию", – написал Крючков в телеграм-канале.
 
ПроисшествияДжанкойОлег КрючковСергей Аксенов (политик)
 
 
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