https://ria.ru/20230321/dzhankoe-1859339139.html

Советник главы Крыма опроверг слухи о повреждении ж/д в Джанкое

Советник главы Крыма опроверг слухи о повреждении ж/д в Джанкое - РИА Новости, 21.03.2023

Советник главы Крыма опроверг слухи о повреждении ж/д в Джанкое

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги после того, как в небе над Джанкоем были сбиты беспилотники с взрывчаткой и... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T04:00

2023-03-21T04:00

2023-03-21T04:22

происшествия

джанкой

олег крючков

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги после того, как в небе над Джанкоем были сбиты беспилотники с взрывчаткой и шрапнелью. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети. Крючков отмечал, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. "Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию", – написал Крючков в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859335789.html

джанкой

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происшествия, джанкой, олег крючков, сергей аксенов (политик)