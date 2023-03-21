https://ria.ru/20230321/dyumin-1859564472.html

Дюмин расширил меры поддержки для медиков

Дюмин расширил меры поддержки для медиков - РИА Новости, 21.03.2023

Дюмин расширил меры поддержки для медиков

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал распоряжение расширить перечень мер социальной поддержки, направленных на привлечение в регион дополнительных... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:01

2023-03-21T18:01

2023-03-21T18:01

тульская область

алексей дюмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771085060_0:50:968:595_1920x0_80_0_0_9163ab4fd908a521dc634a101be77b10.jpg

ТУЛА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал распоряжение расширить перечень мер социальной поддержки, направленных на привлечение в регион дополнительных медицинских кадров, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Дополнительные меры сделают работу еще более эффективной. Позволят ускорить решение этого вопроса и выполнить поставленные перед регионом задачи", - заявил Алексей Дюмин во вторник на совещании по обеспечению системы здравоохранения Тульской области квалифицированными кадрами. По информации пресс-службы, с нового учебного года будет увеличен размер региональной стипендии для студентов и ординаторов–целевиков. Она составит пять и десять тысяч рублей соответственно. Также глава региона призвал ректоров вузов открыть новые целевые места для ребят из Тульской области. "Кроме того, компенсацией за оплату аренды жилья смогут воспользоваться не только врачи, но и фельдшеры и медсестры. При этом будет снято требование к дате трудоустройства. Также увеличится выплата "подъемных" для врачей, дефицит которых ощущается сейчас особенно остро. На протяжении последних пяти лет в Тульской области действовала выплата в размере 650 тысяч врачам и 450 тысяч фельдшерам, которая оказалась эффективной и позволила привлечь специалистов востребованных специальностей в первичное звено. Теперь ее размер увеличат до одного миллиона рублей", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230228/agrarii-1854935947.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин