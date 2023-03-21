Рейтинг@Mail.ru
Дюмин расширил меры поддержки для медиков - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
18:01 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/dyumin-1859564472.html
Дюмин расширил меры поддержки для медиков
Дюмин расширил меры поддержки для медиков - РИА Новости, 21.03.2023
Дюмин расширил меры поддержки для медиков
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал распоряжение расширить перечень мер социальной поддержки, направленных на привлечение в регион дополнительных... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:01
2023-03-21T18:01
тульская область
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771085060_0:50:968:595_1920x0_80_0_0_9163ab4fd908a521dc634a101be77b10.jpg
ТУЛА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал распоряжение расширить перечень мер социальной поддержки, направленных на привлечение в регион дополнительных медицинских кадров, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Дополнительные меры сделают работу еще более эффективной. Позволят ускорить решение этого вопроса и выполнить поставленные перед регионом задачи", - заявил Алексей Дюмин во вторник на совещании по обеспечению системы здравоохранения Тульской области квалифицированными кадрами. По информации пресс-службы, с нового учебного года будет увеличен размер региональной стипендии для студентов и ординаторов–целевиков. Она составит пять и десять тысяч рублей соответственно. Также глава региона призвал ректоров вузов открыть новые целевые места для ребят из Тульской области. "Кроме того, компенсацией за оплату аренды жилья смогут воспользоваться не только врачи, но и фельдшеры и медсестры. При этом будет снято требование к дате трудоустройства. Также увеличится выплата "подъемных" для врачей, дефицит которых ощущается сейчас особенно остро. На протяжении последних пяти лет в Тульской области действовала выплата в размере 650 тысяч врачам и 450 тысяч фельдшерам, которая оказалась эффективной и позволила привлечь специалистов востребованных специальностей в первичное звено. Теперь ее размер увеличат до одного миллиона рублей", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230228/agrarii-1854935947.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771085060_54:0:914:645_1920x0_80_0_0_061bfa7cfaaa5d2954c86dc3611ce6db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей дюмин
Тульская область, Алексей Дюмин

Дюмин расширил меры поддержки для медиков

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Читать ria.ru в
ТУЛА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал распоряжение расширить перечень мер социальной поддержки, направленных на привлечение в регион дополнительных медицинских кадров, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Дополнительные меры сделают работу еще более эффективной. Позволят ускорить решение этого вопроса и выполнить поставленные перед регионом задачи", - заявил Алексей Дюмин во вторник на совещании по обеспечению системы здравоохранения Тульской области квалифицированными кадрами.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
На поддержку тульских аграриев направят 1,8 млрд рублей
28 февраля, 18:28
По информации пресс-службы, с нового учебного года будет увеличен размер региональной стипендии для студентов и ординаторов–целевиков. Она составит пять и десять тысяч рублей соответственно. Также глава региона призвал ректоров вузов открыть новые целевые места для ребят из Тульской области.
"Кроме того, компенсацией за оплату аренды жилья смогут воспользоваться не только врачи, но и фельдшеры и медсестры. При этом будет снято требование к дате трудоустройства. Также увеличится выплата "подъемных" для врачей, дефицит которых ощущается сейчас особенно остро. На протяжении последних пяти лет в Тульской области действовала выплата в размере 650 тысяч врачам и 450 тысяч фельдшерам, которая оказалась эффективной и позволила привлечь специалистов востребованных специальностей в первичное звено. Теперь ее размер увеличат до одного миллиона рублей", – добавили в пресс-службе.
 
Тульская областьАлексей Дюмин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала