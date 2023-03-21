Рейтинг@Mail.ru
"Движение первых" зарегистрировало свой телеканал - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/dvizh-1859362260.html
"Движение первых" зарегистрировало свой телеканал
"Движение первых" зарегистрировало свой телеканал - РИА Новости, 21.03.2023
"Движение первых" зарегистрировало свой телеканал
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ", сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:16
2023-03-21T09:16
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853406005_0:255:3171:2039_1920x0_80_0_0_4d20905595ccaada48835c4e96a63c45.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ", сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Председатель правления движения Григорий Гуров ранее заявлял РИА Новости, что "Движение первых" запустит свои ресурсы в формате радио и телевидения. По его словам, основными задачами этих медиа станет "продвижение ценностей движения, популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития". "Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ" (свидетельство: ЭЛ № ФС 77 - 84708) в марте 2023 года", - говорится в ответе РКН на запрос агентства.
https://ria.ru/20221219/golikova-1839772384.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853406005_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_f9f921a2cfe3eeae8c9ea2765a6a47f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
"Движение первых" зарегистрировало свой телеканал

Роскомнадзор сообщил о регистрации "Движением первых" своего телеканала ДВИЖ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых"
Участники общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движение Первых - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Участники общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ", сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Председатель правления движения Григорий Гуров ранее заявлял РИА Новости, что "Движение первых" запустит свои ресурсы в формате радио и телевидения. По его словам, основными задачами этих медиа станет "продвижение ценностей движения, популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития".
"Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ" (свидетельство: ЭЛ № ФС 77 - 84708) в марте 2023 года", - говорится в ответе РКН на запрос агентства.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Участники "Движения первых" будут строить страну, заявила Голикова
19 декабря 2022, 16:27
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала