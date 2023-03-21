https://ria.ru/20230321/dvizh-1859362260.html

"Движение первых" зарегистрировало свой телеканал

"Движение первых" зарегистрировало свой телеканал - РИА Новости, 21.03.2023

"Движение первых" зарегистрировало свой телеканал

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ", сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:16

2023-03-21T09:16

2023-03-21T09:16

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ", сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Председатель правления движения Григорий Гуров ранее заявлял РИА Новости, что "Движение первых" запустит свои ресурсы в формате радио и телевидения. По его словам, основными задачами этих медиа станет "продвижение ценностей движения, популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития". "Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "ДВИЖ" (свидетельство: ЭЛ № ФС 77 - 84708) в марте 2023 года", - говорится в ответе РКН на запрос агентства.

https://ria.ru/20221219/golikova-1839772384.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"