https://ria.ru/20230321/dtp-1859473069.html

В Челябинской области столкнулись три грузовика

В Челябинской области столкнулись три грузовика - РИА Новости, 21.03.2023

В Челябинской области столкнулись три грузовика

Три грузовых автомобиля столкнулись, два из них опрокинулись во вторник днем на автодороге в Сосновском районе Челябинской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:16

2023-03-21T14:16

2023-03-21T14:16

происшествия

авто

сосновский район

челябинская область

россия

угибдд

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар - РИА Новости. Три грузовых автомобиля столкнулись, два из них опрокинулись во вторник днем на автодороге в Сосновском районе Челябинской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным пресс-службы, ДТП произошло 21 марта на территории Сосновского района в 14.45 (12.45 мск) на 27 км автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу". Водитель грузового автомобиля Freightliner, предварительно, столкнулся с движущимся и осуществляющим дорожные работы грузовым автомобилем MAN, после чего опрокинулся. Далее на опрокинувшийся автомобиль наехал еще один грузовой автомобиль Freightliner, движущийся в попутном направлении, он также опрокинулся. "Предварительно, пострадавших в ДТП нет. В настоящее время принимаются все меры по ликвидации происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20230320/dtp-1859069878.html

https://ria.ru/20230320/dtp-1859011899.html

сосновский район

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происшествия, авто, сосновский район, челябинская область, россия, угибдд, дтп