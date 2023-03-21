https://ria.ru/20230321/dsnv-1859554876.html
Россия исчерпывающе изложила США аргументы приостановки ДСНВ, заявил Рябков
Россия исчерпывающе изложила США аргументы приостановки ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 21.03.2023
Россия исчерпывающе изложила США аргументы приостановки ДСНВ, заявил Рябков
Россия исчерпывающее изложила юридические аргументы приостановки участия в ДСНВ, заявление США об обратном - попытка игнорирования. При этом Москва готова еще... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:37
2023-03-21T17:37
2023-03-21T18:00
россия
сша
договор снв-3
сергей рябков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия исчерпывающее изложила юридические аргументы приостановки участия в ДСНВ, заявление США об обратном - попытка игнорирования. При этом Москва готова еще "разжевать" для американцев юридические аргументы приостановки данного соглашения, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы исчерпывающим образом изложили юридическую основу того, что стало отправной точкой для приостановки РФ действия ДНСВ. Президент дал политические оценки и не оставил сомнений в том, почему, по какой причине мы подошли к этому рубежу", - сказал он в эфире Первого канала.Рябков добавил, что "в МИДовском заявлении от 21 февраля изложена юридическая база: американцы игнорируют то и другое, но они могут считать не действующим это решение, однако, факт есть факт. Оно воплощено и оформлено в федеральном законе". По его словам, "американцы получили должное нотное уведомление"."Возможно мы, если это будет сочтено целесообразным руководством, еще раз разжуем в прямом смысле слова всю нашу позицию для американцев, изложим ее на бумаге, пока говорить об этом преждевременно, но ситуация от этого не меняется - договор нами приостановлен и рассмотрение вопроса о том, возможно ли вернуться в полном объеме к его выполнению, я допускаю только ситуацию, когда США продемонстрирует, что они отказываются от своего враждебного курса в отношении России",- сказал замглавы МИД РФ.Высказываясь по теме того, что американская сторона не считает Россию приостановившей участие в ДНСВ, Рябков заметил, что "это очередной образчик того, как администрация в Вашингтоне изощряется с точки зрения отрицания происходящего в мире". "Отрицание фактов, не каких-то трактовок, подходов, оценок, аргументов, а отрицание того, что есть на самом деле", - добавил он, указав, что, по его мнению, "это одно из проявлений пресловутой культуры отмены".
https://ria.ru/20230302/mid-1855324574.html
https://ria.ru/20230321/uran-1859553692.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, договор снв-3, сергей рябков, в мире
Россия, США, Договор СНВ-3, Сергей Рябков, В мире
Россия исчерпывающе изложила США аргументы приостановки ДСНВ, заявил Рябков
Рябков: Россия исчерпывающе изложила США юридические аргументы приостановки ДСНВ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия исчерпывающее изложила юридические аргументы приостановки участия в ДСНВ, заявление США об обратном - попытка игнорирования. При этом Москва готова еще "разжевать" для американцев юридические аргументы приостановки данного соглашения, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы исчерпывающим образом изложили юридическую основу того, что стало отправной точкой для приостановки РФ действия ДНСВ. Президент дал политические оценки и не оставил сомнений в том, почему, по какой причине мы подошли к этому рубежу", - сказал он в эфире Первого канала.
МИД прокомментировал требование США о доступе на российские ядерные объекты
Рябков добавил, что "в МИДовском заявлении от 21 февраля изложена юридическая база: американцы игнорируют то и другое, но они могут считать не действующим это решение, однако, факт есть факт. Оно воплощено и оформлено в федеральном законе". По его словам, "американцы получили должное нотное уведомление".
"Возможно мы, если это будет сочтено целесообразным руководством, еще раз разжуем в прямом смысле слова всю нашу позицию для американцев, изложим ее на бумаге, пока говорить об этом преждевременно, но ситуация от этого не меняется - договор нами приостановлен и рассмотрение вопроса о том, возможно ли вернуться в полном объеме к его выполнению, я допускаю только ситуацию, когда США продемонстрирует, что они отказываются от своего враждебного курса в отношении России",- сказал замглавы МИД РФ.
Высказываясь по теме того, что американская сторона не считает Россию приостановившей участие в ДНСВ, Рябков заметил, что "это очередной образчик того, как администрация в Вашингтоне
изощряется с точки зрения отрицания происходящего в мире". "Отрицание фактов, не каких-то трактовок, подходов, оценок, аргументов, а отрицание того, что есть на самом деле", - добавил он, указав, что, по его мнению, "это одно из проявлений пресловутой культуры отмены".
Гаврилов отреагировал на решение Лондона передать Киеву обедненный уран