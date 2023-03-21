https://ria.ru/20230321/dron-1859483437.html

Украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области

Украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области - РИА Новости, 21.03.2023

Украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области

Украинский беспилотник, по предварительной информации, не нанес повреждений инфраструктуре нефтеперекачивающей станции в Новозыбковском районе Брянской области, РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:45

2023-03-21T14:45

2023-03-21T17:39

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

новозыбковский район

транснефть

александр богомаз

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник, по предварительной информации, не нанес повреждений инфраструктуре нефтеперекачивающей станции в Новозыбковском районе Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В "Транснефти" заверили, что магистральный нефтепровод "Дружба" работает штатно.Он добавил, что, по предварительным данным, разрушений в результате атаки украинского беспилотника нет. О факте атаки ранее сообщил в своем телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, станция входит в структуры "Транснефти", пострадавших нет."Магистральный нефтепровод "Дружба" работает штатно. Транспортировка идет по южной ветке в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а сегодня, в соответствии с действующим графиком, началась прокачка по северной ветке 20 тысяч тонн казахстанской нефти транзитом через Белоруссию и Польшу в Германию", - прокомментировал РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" не осуществляет прокачку нефти с декабря прошлого года, сообщала ранее "Транснефть". Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

https://ria.ru/20230315/vzryvchatka-1858053484.html

брянская область

новозыбковский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, новозыбковский район, транснефть, александр богомаз