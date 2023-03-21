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Украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 21.03.2023 (обновлено: 17:39 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/dron-1859483437.html
Украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области
Украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области - РИА Новости, 21.03.2023
Украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области
Украинский беспилотник, по предварительной информации, не нанес повреждений инфраструктуре нефтеперекачивающей станции в Новозыбковском районе Брянской области, РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:45
2023-03-21T17:39
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
новозыбковский район
транснефть
александр богомаз
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник, по предварительной информации, не нанес повреждений инфраструктуре нефтеперекачивающей станции в Новозыбковском районе Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В "Транснефти" заверили, что магистральный нефтепровод "Дружба" работает штатно.Он добавил, что, по предварительным данным, разрушений в результате атаки украинского беспилотника нет. О факте атаки ранее сообщил в своем телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, станция входит в структуры "Транснефти", пострадавших нет."Магистральный нефтепровод "Дружба" работает штатно. Транспортировка идет по южной ветке в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а сегодня, в соответствии с действующим графиком, началась прокачка по северной ветке 20 тысяч тонн казахстанской нефти транзитом через Белоруссию и Польшу в Германию", - прокомментировал РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" не осуществляет прокачку нефти с декабря прошлого года, сообщала ранее "Транснефть". Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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брянская область
новозыбковский район
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происшествия, брянская область, новозыбковский район, транснефть, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Новозыбковский район, Транснефть, Александр Богомаз
Украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области

"Транснефть": украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков", транзит идет штатно

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник, по предварительной информации, не нанес повреждений инфраструктуре нефтеперекачивающей станции в Новозыбковском районе Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В "Транснефти" заверили, что магистральный нефтепровод "Дружба" работает штатно.
«
"Предварительно, сброшенный боеприпас не повредил инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", - сказал собеседник агентства из экстренных служб.
Он добавил, что, по предварительным данным, разрушений в результате атаки украинского беспилотника нет.
О факте атаки ранее сообщил в своем телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, станция входит в структуры "Транснефти", пострадавших нет.
"Магистральный нефтепровод "Дружба" работает штатно. Транспортировка идет по южной ветке в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а сегодня, в соответствии с действующим графиком, началась прокачка по северной ветке 20 тысяч тонн казахстанской нефти транзитом через Белоруссию и Польшу в Германию", - прокомментировал РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" не осуществляет прокачку нефти с декабря прошлого года, сообщала ранее "Транснефть". Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьНовозыбковский районТранснефтьАлександр Богомаз
 
 
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