https://ria.ru/20230321/dron-1859474492.html

Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области - РИА Новости, 21.03.2023

Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:21

2023-03-21T14:21

2023-03-21T15:46

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825298536_0:68:1276:786_1920x0_80_0_0_48ff4eb3d94a6ad62432f6e0edc20d13.jpg

БРЯНСК, 21 мар — РИА Новости.ю Украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". Пострадавших нет", — написал он.По словам главы региона, на месте работают оперативные службы.Кроме того, в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское и Дубровка временно отключили подачу электроэнергии, ее возобновят после проведения всех необходимых работ, добавил Богомаз.В регионе, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в других людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859335789.html

брянская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область, происшествия, александр богомаз, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр