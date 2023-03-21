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Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 21.03.2023 (обновлено: 15:46 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/dron-1859474492.html
Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области
Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области - РИА Новости, 21.03.2023
Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:21
2023-03-21T15:46
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЯНСК, 21 мар — РИА Новости.ю Украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". Пострадавших нет", — написал он.По словам главы региона, на месте работают оперативные службы.Кроме того, в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское и Дубровка временно отключили подачу электроэнергии, ее возобновят после проведения всех необходимых работ, добавил Богомаз.В регионе, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в других людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859335789.html
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брянская область, происшествия, александр богомаз, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ на станцию "Новозыбков"

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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БРЯНСК, 21 мар — РИА Новости.ю Украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". Пострадавших нет", — написал он.
По словам главы региона, на месте работают оперативные службы.
Кроме того, в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское и Дубровка временно отключили подачу электроэнергии, ее возобновят после проведения всех необходимых работ, добавил Богомаз.
В регионе, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в других людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
Крым - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Вчера, 02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр БогомазРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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