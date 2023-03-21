https://ria.ru/20230321/donetsk-1859519738.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска за 20 минут выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:05

2023-03-21T16:05

2023-03-21T16:05

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 – населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика