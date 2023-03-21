Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 – населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.