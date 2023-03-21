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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:15
2023-03-21T15:15
2023-03-21T15:15
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
нато
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов