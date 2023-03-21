https://ria.ru/20230321/donetsk-1859331058.html

ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.03.2023

ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 17 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T00:57

2023-03-21T00:57

2023-03-21T01:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

красногоровка

кировский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Украинские войска за 17 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.19 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 00.23 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 00.36 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230321/artilleriya-1859328668.html

донецк

красногоровка

кировский район

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происшествия, донецк, красногоровка, кировский район, сцкк, нато