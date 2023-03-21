https://ria.ru/20230321/donetsk-1859331058.html
ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.03.2023
ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 17 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:57
2023-03-21T00:57
2023-03-21T01:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
красногоровка
кировский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Украинские войска за 17 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.19 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 00.23 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 00.36 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230321/artilleriya-1859328668.html
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происшествия, донецк, красногоровка, кировский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Красногоровка, Кировский район, СЦКК, НАТО
ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 17 минут выпустили 15 натовских снарядов по Донецку