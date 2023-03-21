Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 21.03.2023 (обновлено: 01:03 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/donetsk-1859331058.html
ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.03.2023
ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 17 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:57
2023-03-21T01:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
красногоровка
кировский район
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Украинские войска за 17 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.19 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 00.23 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 00.36 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230321/artilleriya-1859328668.html
донецк
красногоровка
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, красногоровка, кировский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Красногоровка, Кировский район, СЦКК, НАТО
ВСУ несколько раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 17 минут выпустили 15 натовских снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Украинские войска за 17 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.19 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 00.23 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 00.36 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Боец ВСУ о перевесе сил российской армии в артиллерии на кременском участке фронта - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском участке
00:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКрасногоровкаКировский районСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала