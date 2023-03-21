Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке шесть снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Кроме того, в 10.50 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.