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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:14

2023-03-21T11:14

2023-03-21T11:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

вооруженные силы украины

донбасс

аэропорт донецка

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 10.50 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, вооруженные силы украины, донбасс, аэропорт донецка