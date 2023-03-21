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Эксперт рассказал, как получать сто тысяч рублей пассивного дохода в месяц - РИА Новости, 21.03.2023
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03:32 21.03.2023 (обновлено: 03:38 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/dokhod-1859338336.html
Эксперт рассказал, как получать сто тысяч рублей пассивного дохода в месяц
Эксперт рассказал, как получать сто тысяч рублей пассивного дохода в месяц - РИА Новости, 21.03.2023
Эксперт рассказал, как получать сто тысяч рублей пассивного дохода в месяц
Пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц - мечта многих, но чтобы получать такую сумму, к примеру, с помощью вклада, понадобится капитал минимум в 12-13... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:32
2023-03-21T03:38
экономика
московская биржа
агентство по страхованию вкладов
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц - мечта многих, но чтобы получать такую сумму, к примеру, с помощью вклада, понадобится капитал минимум в 12-13 миллионов рублей, рассказал РИА Новости финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий. По его словам, зарабатывать на процентах такую сумму можно и другими способами, правда более рискованными. "Например, сегодня лучшие предложения банков составляют 9–10% годовых. При таких ставках рассчитывать на ежемесячный доход в 100 тысяч рублей можно, имея 12–13,3 миллиона рублей. Правда, банковские депозиты далеко не самый удачный способ приумножения средств, потому что даже не перекрывают инфляцию. Есть куда более доходные и при этом простые способы получать хороший доход", - сказал Соловий. Одним из вариантов, по его словам, являются облигации российских компаний. Как пояснил эксперт, покупать зарубежные активы сейчас и затруднительно, и опасно из-за геополитических рисков. Согласно его оценке, доходность к погашению бондов крупных эмитентов на Московской бирже составляет сейчас уже 10–13% годовых. А если получить статус квалифицированного инвестора, открывается доступ к широкой линейке высокодоходных облигаций. Это менее крупные и известные компании, но у многих из них также хорошая надежность, отмечает финансист. Про второй способ Соловий говорит, что сопоставимые ставки в 14–19% годовых предлагают сейчас и микрофинансовые организации для заключения прямых инвестиционных займов. При этом он подчеркивает, что подобные вложения не защищены Агентством по страхованию вкладов. Наконец, третий вариант для пассивного инвестирования, рассказывает эксперт, это различные инвестиционные площадки. Их пользователи вкладывают средства в займы, которые выдаются малому и микробизнесу. Размер займов обычно колеблется от 1,5 до 15 миллионов рублей – инвестор приобретает в них долю, согласно которой затем получает проценты. Доходность еще выше, чем в облигациях. Но есть существенный минус: компании-заемщики на таких площадках значительно менее надежны, чем самые высокодоходные эмитенты на бирже.
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экономика, московская биржа, агентство по страхованию вкладов, россия
Экономика, Московская биржа, Агентство по страхованию вкладов, Россия
Эксперт рассказал, как получать сто тысяч рублей пассивного дохода в месяц

Соловий: для дохода в сто тысяч рублей понадобится капитал в 12-13 миллионов

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц - мечта многих, но чтобы получать такую сумму, к примеру, с помощью вклада, понадобится капитал минимум в 12-13 миллионов рублей, рассказал РИА Новости финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий. По его словам, зарабатывать на процентах такую сумму можно и другими способами, правда более рискованными.
"Например, сегодня лучшие предложения банков составляют 9–10% годовых. При таких ставках рассчитывать на ежемесячный доход в 100 тысяч рублей можно, имея 12–13,3 миллиона рублей. Правда, банковские депозиты далеко не самый удачный способ приумножения средств, потому что даже не перекрывают инфляцию. Есть куда более доходные и при этом простые способы получать хороший доход", - сказал Соловий.
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Одним из вариантов, по его словам, являются облигации российских компаний. Как пояснил эксперт, покупать зарубежные активы сейчас и затруднительно, и опасно из-за геополитических рисков. Согласно его оценке, доходность к погашению бондов крупных эмитентов на Московской бирже составляет сейчас уже 10–13% годовых. А если получить статус квалифицированного инвестора, открывается доступ к широкой линейке высокодоходных облигаций. Это менее крупные и известные компании, но у многих из них также хорошая надежность, отмечает финансист.
«
"Можно обратить внимание на лизинговые компании, девелоперов, IT, микрофинансовые организации, агропром и заводы, которые существуют много лет. Доходность таких эмитентов может достигать уже 18–19%. То есть, чтобы получать заветные 100 тысяч рублей в месяц, достаточно иметь 7,3–7,7 миллиона рублей", - отметил эксперт, уточнив, что расчет включает 13% НДФЛ, который не взимается с большинства банковских депозитов, но должен выплачиваться с облигаций.
Про второй способ Соловий говорит, что сопоставимые ставки в 14–19% годовых предлагают сейчас и микрофинансовые организации для заключения прямых инвестиционных займов. При этом он подчеркивает, что подобные вложения не защищены Агентством по страхованию вкладов.
Наконец, третий вариант для пассивного инвестирования, рассказывает эксперт, это различные инвестиционные площадки. Их пользователи вкладывают средства в займы, которые выдаются малому и микробизнесу. Размер займов обычно колеблется от 1,5 до 15 миллионов рублей – инвестор приобретает в них долю, согласно которой затем получает проценты. Доходность еще выше, чем в облигациях. Но есть существенный минус: компании-заемщики на таких площадках значительно менее надежны, чем самые высокодоходные эмитенты на бирже.
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