https://ria.ru/20230321/diskreditatsiya-1859523329.html

Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии

Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 21.03.2023

Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии

Школьного учителя будут судить в Курске за негативные высказывания о Вооруженных силах России в присутствии учеников, сообщила объединённая пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:12

2023-03-21T16:12

2023-03-21T16:12

россия

курск

происшествия

курская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg

ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Школьного учителя будут судить в Курске за негативные высказывания о Вооруженных силах России в присутствии учеников, сообщила объединённая пресс-служба судебной системы области в своем телеграм-канале. Как отмечает пресс-служба, в апреле 2022 года 49-летний учитель одной из школ Курского района проводил урок обществознания в 10-м классе. Во время занятия преподаватель отрицательно высказался о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Один из учеников записал эти слова на диктофон, а отец ученика передал запись правоохранителям. "В Курский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении 49-летнего жителя г. Курска о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", — говорится в сообщении. Преподавателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html

россия

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, курск, происшествия, курская область, вооруженные силы рф