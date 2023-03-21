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Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 21.03.2023
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16:12 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/diskreditatsiya-1859523329.html
Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии
Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 21.03.2023
Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии
Школьного учителя будут судить в Курске за негативные высказывания о Вооруженных силах России в присутствии учеников, сообщила объединённая пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:12
2023-03-21T16:12
россия
курск
происшествия
курская область
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Школьного учителя будут судить в Курске за негативные высказывания о Вооруженных силах России в присутствии учеников, сообщила объединённая пресс-служба судебной системы области в своем телеграм-канале. Как отмечает пресс-служба, в апреле 2022 года 49-летний учитель одной из школ Курского района проводил урок обществознания в 10-м классе. Во время занятия преподаватель отрицательно высказался о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Один из учеников записал эти слова на диктофон, а отец ученика передал запись правоохранителям. "В Курский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении 49-летнего жителя г. Курска о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", — говорится в сообщении. Преподавателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
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россия, курск, происшествия, курская область, вооруженные силы рф
Россия, Курск, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы РФ
Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии

Школьному учителю из Курска грозит штраф за негативные высказывания о российской армии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Школьного учителя будут судить в Курске за негативные высказывания о Вооруженных силах России в присутствии учеников, сообщила объединённая пресс-служба судебной системы области в своем телеграм-канале.
Как отмечает пресс-служба, в апреле 2022 года 49-летний учитель одной из школ Курского района проводил урок обществознания в 10-м классе. Во время занятия преподаватель отрицательно высказался о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Один из учеников записал эти слова на диктофон, а отец ученика передал запись правоохранителям.
"В Курский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении 49-летнего жителя г. Курска о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", — говорится в сообщении. Преподавателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
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