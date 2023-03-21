https://ria.ru/20230321/diskreditatsiya-1859523329.html
Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии
Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 21.03.2023
Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии
Школьного учителя будут судить в Курске за негативные высказывания о Вооруженных силах России в присутствии учеников, сообщила объединённая пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:12
2023-03-21T16:12
2023-03-21T16:12
россия
курск
происшествия
курская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Школьного учителя будут судить в Курске за негативные высказывания о Вооруженных силах России в присутствии учеников, сообщила объединённая пресс-служба судебной системы области в своем телеграм-канале. Как отмечает пресс-служба, в апреле 2022 года 49-летний учитель одной из школ Курского района проводил урок обществознания в 10-м классе. Во время занятия преподаватель отрицательно высказался о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Один из учеников записал эти слова на диктофон, а отец ученика передал запись правоохранителям. "В Курский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении 49-летнего жителя г. Курска о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", — говорится в сообщении. Преподавателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html
россия
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курск, происшествия, курская область, вооруженные силы рф
Россия, Курск, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы РФ
Школьного учителя будут судить в Курске за дискредитацию российской армии
Школьному учителю из Курска грозит штраф за негативные высказывания о российской армии