https://ria.ru/20230321/dialog-1859606646.html
Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине
Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине
Россия и Китай считают, что ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, следует из совместного... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:56
2023-03-21T19:56
2023-03-21T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай считают, что ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля. "...Ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, и международное сообщество должно поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай
Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине
Россия и Китай назвали ответственный диалог путем урегулирования кризиса на Украине
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай считают, что ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.
"...Ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, и международное сообщество должно поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия", - говорится в сообщении.
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта