https://ria.ru/20230321/dialog-1859606646.html

Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине

Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине

Россия и Китай считают, что ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, следует из совместного... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:56

2023-03-21T19:56

2023-03-21T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай считают, что ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля. "...Ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, и международное сообщество должно поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230321/plan-1859581300.html

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