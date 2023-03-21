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Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/dialog-1859606646.html
Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине
Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине
Россия и Китай считают, что ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, следует из совместного... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:56
2023-03-21T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай считают, что ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля. "...Ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, и международное сообщество должно поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай
Россия и Китай назвали диалог путем урегулирования кризиса на Украине

Россия и Китай назвали ответственный диалог путем урегулирования кризиса на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай считают, что ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.
"...Ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса, и международное сообщество должно поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия", - говорится в сообщении.
Многие из положений созвучны российским – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта
Вчера, 18:43
 
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