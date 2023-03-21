https://ria.ru/20230321/dezertir-1859402388.html
Верховный суд назвал условия для оправдания дезертиров
Верховный суд назвал условия для оправдания дезертиров - РИА Новости, 21.03.2023
Верховный суд назвал условия для оправдания дезертиров
Российские суды должны оправдывать военных, которые дезертировали из-за тяжелых жизненных обстоятельств, например болезни родственников или насилия со стороны... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:25
2023-03-21T11:25
2023-03-21T11:25
безопасность
россия
верховный суд рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские суды должны оправдывать военных, которые дезертировали из-за тяжелых жизненных обстоятельств, например болезни родственников или насилия со стороны сослуживцев, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. Там подчеркивается, что такое оправдание действует только единожды. Норма распространяется на статьи УК РФ 337 (самовольное оставление места службы) и 338 (дезертирство). "Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент совершения деяния неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить преступление", - поясняется в проекте. Например, это может быть болезнь родителей, к которым надо приехать, или неуставные действия сослуживцев, насилие, невозможность иным способом сохранить жизнь и здоровье, получить медицинскую помощь. "В этом случае суд постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии состава преступления", - указано в проекте. Если же тяжелые обстоятельства "устранены или отпали", а военный продолжает незаконно пребывать вне части, за последующее уклонение от службы он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
https://ria.ru/20230118/dezertir-1845780473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, верховный суд рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Верховный суд РФ, Вооруженные силы РФ
Верховный суд назвал условия для оправдания дезертиров
ВС постановил оправдывать военных, дезертировавших из-за тяжелой жизненной ситуации
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские суды должны оправдывать военных, которые дезертировали из-за тяжелых жизненных обстоятельств, например болезни родственников или насилия со стороны сослуживцев, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
Там подчеркивается, что такое оправдание действует только единожды. Норма распространяется на статьи УК РФ 337 (самовольное оставление места службы) и 338 (дезертирство).
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"Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент совершения деяния неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить преступление", - поясняется в проекте. Например, это может быть болезнь родителей, к которым надо приехать, или неуставные действия сослуживцев, насилие, невозможность иным способом сохранить жизнь и здоровье, получить медицинскую помощь.
"В этом случае суд постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии состава преступления", - указано в проекте.
Если же тяжелые обстоятельства "устранены или отпали", а военный продолжает незаконно пребывать вне части, за последующее уклонение от службы он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
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