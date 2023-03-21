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Россия и КНР выразили озабоченность военно-биологической деятельностью США - РИА Новости, 21.03.2023
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19:49 21.03.2023 (обновлено: 20:29 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/deyatelnost-1859604690.html
Россия и КНР выразили озабоченность военно-биологической деятельностью США
Россия и КНР выразили озабоченность военно-биологической деятельностью США - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР выразили озабоченность военно-биологической деятельностью США
Россия и Китай выражают серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, требуют дать разъяснения. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:49
2023-03-21T20:29
в мире
китай
сша
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, требуют дать разъяснения.Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля."Стороны выражают серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью Соединенных Штатов Америки, осуществляемой на их национальной территории и за ее пределами, представляющей серьезную угрозу безопасности других государств и целых регионов, требуют от США дать по этому поводу разъяснения и не осуществлять любую биологическую деятельность, противоречащую указанной Конвенции, а также не препятствовать созданию механизма проверки соблюдения обязательств в рамках этой Конвенции", - говорится в заявлении.
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в мире, китай, сша, россия
В мире, Китай, США, Россия
Россия и КНР выразили озабоченность военно-биологической деятельностью США

Россия и Китай выразили озабоченность военно-биологической деятельностью США

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, требуют дать разъяснения.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выражают серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью Соединенных Штатов Америки, осуществляемой на их национальной территории и за ее пределами, представляющей серьезную угрозу безопасности других государств и целых регионов, требуют от США дать по этому поводу разъяснения и не осуществлять любую биологическую деятельность, противоречащую указанной Конвенции, а также не препятствовать созданию механизма проверки соблюдения обязательств в рамках этой Конвенции", - говорится в заявлении.
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