Рейтинг@Mail.ru
В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Максима Горького - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/demontazh-1859553447.html
В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Максима Горького
В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Максима Горького - РИА Новости, 21.03.2023
В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Максима Горького
Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску в честь советского писателя Максима Горького на фасаде здания на одной из центральных улиц города,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:33
2023-03-21T17:33
одесса
украина
россия
максим горький
владимир ленин (владимир ульянов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859557496_0:70:2048:1222_1920x0_80_0_0_a3f518384045defd0959f975ccc53ad9.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску в честь советского писателя Максима Горького на фасаде здания на одной из центральных улиц города, сообщает во вторник украинское издание "Думская". "В Одессе принято решение о демонтаже мемориальной доски Максиму Горькому", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Издание также опубликовало документы, в которых отмечается, что решение о демонтаже доски было принято историко-топонимической комиссией при городском совете. Мемориальная доска в честь Горького находится на фасаде здания бывшей ночлежки, где он жил в 1891 году, когда работал грузчиком в порту. Также, по информации издания, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника Владимиру Ленину на территории одного из детских лагерей города. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230320/pamyatnik-1859297055.html
https://ria.ru/20230317/demontazh-1858634736.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859557496_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b008e6d709b63eb7a50e64cd8df4fb45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, россия, максим горький, владимир ленин (владимир ульянов)
Одесса, Украина, Россия, Максим Горький, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Максима Горького

В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь писателя Максима Горького

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский писатель Максим Горький
Русский писатель Максим Горький - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Русский писатель Максим Горький . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску в честь советского писателя Максима Горького на фасаде здания на одной из центральных улиц города, сообщает во вторник украинское издание "Думская".
"В Одессе принято решение о демонтаже мемориальной доски Максиму Горькому", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Снос одного из советских памятников во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам
20 марта, 20:08
Издание также опубликовало документы, в которых отмечается, что решение о демонтаже доски было принято историко-топонимической комиссией при городском совете. Мемориальная доска в честь Горького находится на фасаде здания бывшей ночлежки, где он жил в 1891 году, когда работал грузчиком в порту.
Также, по информации издания, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника Владимиру Ленину на территории одного из детских лагерей города.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Демонтаж слова победы на входе в парк в Одессе
В Одессе в парке Победы демонтировали надписи на русском языке
17 марта, 16:06
 
ОдессаУкраинаРоссияМаксим ГорькийВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала