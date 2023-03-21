https://ria.ru/20230321/demontazh-1859553447.html

В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Максима Горького

В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Максима Горького - РИА Новости, 21.03.2023

В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Максима Горького

Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску в честь советского писателя Максима Горького на фасаде здания на одной из центральных улиц города,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:33

2023-03-21T17:33

2023-03-21T17:33

одесса

украина

россия

максим горький

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску в честь советского писателя Максима Горького на фасаде здания на одной из центральных улиц города, сообщает во вторник украинское издание "Думская". "В Одессе принято решение о демонтаже мемориальной доски Максиму Горькому", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Издание также опубликовало документы, в которых отмечается, что решение о демонтаже доски было принято историко-топонимической комиссией при городском совете. Мемориальная доска в честь Горького находится на фасаде здания бывшей ночлежки, где он жил в 1891 году, когда работал грузчиком в порту. Также, по информации издания, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника Владимиру Ленину на территории одного из детских лагерей города. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230320/pamyatnik-1859297055.html

https://ria.ru/20230317/demontazh-1858634736.html

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одесса, украина, россия, максим горький, владимир ленин (владимир ульянов)