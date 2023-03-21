https://ria.ru/20230321/daun-1859455137.html

Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна

Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна - РИА Новости, 21.03.2023

Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна

Дети с синдромом Дауна чаще всего рождаются в семьях, не отягощенных наследственностью, риск рождения такого ребенка есть у каждой женщины, поэтому всем... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:30

2023-03-21T13:30

2023-03-21T13:30

общество

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дети с синдромом Дауна чаще всего рождаются в семьях, не отягощенных наследственностью, риск рождения такого ребенка есть у каждой женщины, поэтому всем беременным предлагают пройти скрининг для выявления патологии, заявила доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова. Она отметила, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна повышается с возрастом, но такой ребенок может родиться и у молодых родителей. Чтобы вовремя выявить повышенный риск рождения ребенка с синдромом Дауна, на сроке 11-14 недель беременным женщинам предлагают пройти скрининг, в рамках которого сдается кровь из вены и проводится ультразвуковое исследование, пояснила Баранова. Кроме того, по ее словам, женщины могут сдать неинвазивный пренатальный тест, который также поможет выявить риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Он доступен уже во всех регионах, в некоторых субъектах он финансируется из региональных бюджетов, то есть делается для беременных бесплатно, уточнила Баранова.

https://ria.ru/20230321/sindrom_dauna-1859111519.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, здоровье - общество