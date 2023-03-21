Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/daun-1859455137.html
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна - РИА Новости, 21.03.2023
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна
Дети с синдромом Дауна чаще всего рождаются в семьях, не отягощенных наследственностью, риск рождения такого ребенка есть у каждой женщины, поэтому всем... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:30
2023-03-21T13:30
общество
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801793812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afe407daef2b979e011340ea2a49106d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дети с синдромом Дауна чаще всего рождаются в семьях, не отягощенных наследственностью, риск рождения такого ребенка есть у каждой женщины, поэтому всем беременным предлагают пройти скрининг для выявления патологии, заявила доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова. Она отметила, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна повышается с возрастом, но такой ребенок может родиться и у молодых родителей. Чтобы вовремя выявить повышенный риск рождения ребенка с синдромом Дауна, на сроке 11-14 недель беременным женщинам предлагают пройти скрининг, в рамках которого сдается кровь из вены и проводится ультразвуковое исследование, пояснила Баранова. Кроме того, по ее словам, женщины могут сдать неинвазивный пренатальный тест, который также поможет выявить риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Он доступен уже во всех регионах, в некоторых субъектах он финансируется из региональных бюджетов, то есть делается для беременных бесплатно, уточнила Баранова.
https://ria.ru/20230321/sindrom_dauna-1859111519.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801793812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e387a4bef9b1021f44fc4f6f33d7e147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна

Генетик Баранова: дети с синдромом Дауна чаще рождаются в семьях "без наследственности"

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дети с синдромом Дауна чаще всего рождаются в семьях, не отягощенных наследственностью, риск рождения такого ребенка есть у каждой женщины, поэтому всем беременным предлагают пройти скрининг для выявления патологии, заявила доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.
«
"Синдром Дауна наиболее часто встречается в ничем не отягощенных семьях, то есть является впервые возникшим заболеванием", - сказала Баранова на научно-практической конференции "Всемирный день людей с синдромом Дауна: социально-медицинские аспекты помощи семьям".
Она отметила, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна повышается с возрастом, но такой ребенок может родиться и у молодых родителей.
Чтобы вовремя выявить повышенный риск рождения ребенка с синдромом Дауна, на сроке 11-14 недель беременным женщинам предлагают пройти скрининг, в рамках которого сдается кровь из вены и проводится ультразвуковое исследование, пояснила Баранова.
Кроме того, по ее словам, женщины могут сдать неинвазивный пренатальный тест, который также поможет выявить риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Он доступен уже во всех регионах, в некоторых субъектах он финансируется из региональных бюджетов, то есть делается для беременных бесплатно, уточнила Баранова.
Ребенок с синдромом Дауна - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Всемирный день людей с синдромом Дауна
Вчера, 03:40
 
ОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала