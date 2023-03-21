https://ria.ru/20230321/daun-1859455137.html
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна - РИА Новости, 21.03.2023
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна
Дети с синдромом Дауна чаще всего рождаются в семьях, не отягощенных наследственностью, риск рождения такого ребенка есть у каждой женщины, поэтому всем... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:30
2023-03-21T13:30
2023-03-21T13:30
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дети с синдромом Дауна чаще всего рождаются в семьях, не отягощенных наследственностью, риск рождения такого ребенка есть у каждой женщины, поэтому всем беременным предлагают пройти скрининг для выявления патологии, заявила доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова. Она отметила, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна повышается с возрастом, но такой ребенок может родиться и у молодых родителей. Чтобы вовремя выявить повышенный риск рождения ребенка с синдромом Дауна, на сроке 11-14 недель беременным женщинам предлагают пройти скрининг, в рамках которого сдается кровь из вены и проводится ультразвуковое исследование, пояснила Баранова. Кроме того, по ее словам, женщины могут сдать неинвазивный пренатальный тест, который также поможет выявить риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Он доступен уже во всех регионах, в некоторых субъектах он финансируется из региональных бюджетов, то есть делается для беременных бесплатно, уточнила Баранова.
https://ria.ru/20230321/sindrom_dauna-1859111519.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще рождаются дети с синдромом Дауна
Генетик Баранова: дети с синдромом Дауна чаще рождаются в семьях "без наследственности"
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дети с синдромом Дауна чаще всего рождаются в семьях, не отягощенных наследственностью, риск рождения такого ребенка есть у каждой женщины, поэтому всем беременным предлагают пройти скрининг для выявления патологии, заявила доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.
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"Синдром Дауна наиболее часто встречается в ничем не отягощенных семьях, то есть является впервые возникшим заболеванием", - сказала Баранова на научно-практической конференции "Всемирный день людей с синдромом Дауна: социально-медицинские аспекты помощи семьям".
Она отметила, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна повышается с возрастом, но такой ребенок может родиться и у молодых родителей.
Чтобы вовремя выявить повышенный риск рождения ребенка с синдромом Дауна, на сроке 11-14 недель беременным женщинам предлагают пройти скрининг, в рамках которого сдается кровь из вены и проводится ультразвуковое исследование, пояснила Баранова.
Кроме того, по ее словам, женщины могут сдать неинвазивный пренатальный тест, который также поможет выявить риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Он доступен уже во всех регионах, в некоторых субъектах он финансируется из региональных бюджетов, то есть делается для беременных бесплатно, уточнила Баранова.
Всемирный день людей с синдромом Дауна