https://ria.ru/20230321/daktiloskopiya-1859511988.html
Госдума приняла в первом чтении проект о дактилоскопии добровольцев
Госдума приняла в первом чтении проект о дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 21.03.2023
Госдума приняла в первом чтении проект о дактилоскопии добровольцев
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:48
2023-03-21T15:48
2023-03-21T15:48
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ. Авторы проекта - главы комитетов по безопасности и обороне ГД Василий Пискарев и Андрей Картаполов. Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами России, говорится в пояснительной записке к документу. Сегодня по закону на указанную категорию граждан распространяется статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствуют. Законопроект разработан в исполнение подпункта "б" пункта 1 перечня поручений президента РФ от 2 декабря 2022 года по вопросам, связанным с проведением специальной военной операции.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html
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общество, россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Госдума приняла в первом чтении проект о дактилоскопии добровольцев
Госдума приняла в первом чтении проект об обязательной дактилоскопии добровольцев
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.
Авторы проекта - главы комитетов по безопасности и обороне ГД Василий Пискарев и Андрей Картаполов.
Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами России, говорится в пояснительной записке к документу.
Сегодня по закону на указанную категорию граждан распространяется статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствуют.
Законопроект разработан в исполнение подпункта "б" пункта 1 перечня поручений президента РФ от 2 декабря 2022 года по вопросам, связанным с проведением специальной военной операции.
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