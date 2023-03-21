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США могут сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19, заявил Байден - РИА Новости, 21.03.2023
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00:40 21.03.2023 (обновлено: 00:42 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/covid-1859329840.html
США могут сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19, заявил Байден
США могут сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19, заявил Байден - РИА Новости, 21.03.2023
США могут сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19, заявил Байден
Президент США Джо Байден дал понять, что намерен сохранить в тайне часть разведывательной информации о генезисе коронавируса, несмотря на подписанный им... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:40
2023-03-21T00:42
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал понять, что намерен сохранить в тайне часть разведывательной информации о генезисе коронавируса, несмотря на подписанный им законопроект. Документ, утвержденный обеими палатами конгресса, обязывает американскую администрацию обнародовать все материалы об истоках COVID-19. "Моя администрация рассекретит и обнародует столько данных, сколько возможно, сообразуясь с моими конституционными полномочиями защищать от раскрытия информацию, которая способна навредить национальной безопасности", - говорится в заявлении Байдена. Он пообещал продолжить анализ всей секретной информации об истоках COVID-19, включая "потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии". Разведсообщество США ранее дало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса – утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857679031.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
США могут сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19, заявил Байден

Байден заявил, что оставляет за собой право сохранить в тайне часть разведданных о COVID

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал понять, что намерен сохранить в тайне часть разведывательной информации о генезисе коронавируса, несмотря на подписанный им законопроект.
Документ, утвержденный обеими палатами конгресса, обязывает американскую администрацию обнародовать все материалы об истоках COVID-19.
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"Моя администрация рассекретит и обнародует столько данных, сколько возможно, сообразуясь с моими конституционными полномочиями защищать от раскрытия информацию, которая способна навредить национальной безопасности", - говорится в заявлении Байдена.
Он пообещал продолжить анализ всей секретной информации об истоках COVID-19, включая "потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии".
Разведсообщество США ранее дало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса – утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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