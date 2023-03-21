https://ria.ru/20230321/covid-1859329840.html

США могут сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19, заявил Байден

США могут сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19, заявил Байден - РИА Новости, 21.03.2023

США могут сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19, заявил Байден

Президент США Джо Байден дал понять, что намерен сохранить в тайне часть разведывательной информации о генезисе коронавируса, несмотря на подписанный им... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T00:40

2023-03-21T00:40

2023-03-21T00:42

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал понять, что намерен сохранить в тайне часть разведывательной информации о генезисе коронавируса, несмотря на подписанный им законопроект. Документ, утвержденный обеими палатами конгресса, обязывает американскую администрацию обнародовать все материалы об истоках COVID-19. "Моя администрация рассекретит и обнародует столько данных, сколько возможно, сообразуясь с моими конституционными полномочиями защищать от раскрытия информацию, которая способна навредить национальной безопасности", - говорится в заявлении Байдена. Он пообещал продолжить анализ всей секретной информации об истоках COVID-19, включая "потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии". Разведсообщество США ранее дало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса – утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.

https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857679031.html

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в мире, сша, джо байден