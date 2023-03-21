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На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе
На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе - РИА Новости, 21.03.2023
На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе
Водитель и пассажир снегохода на Чукотке погибли, пытаясь в пургу проехать под мостом и врезавшись в его пролетное строение, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T06:53
2023-03-21T06:53
2023-03-21T06:53
происшествия
чукотка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Водитель и пассажир снегохода на Чукотке погибли, пытаясь в пургу проехать под мостом и врезавшись в его пролетное строение, сообщает региональное УМВД РФ. По данным полиции, снегоход не был зарегистрирован, а водитель не имел права управлять им. УМВД отмечает, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за езду без прав на незарегистрированном транспорте, а в январе и феврале 2023 года ему выносили предостережение за нарушение ПДД.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859023226.html
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происшествия, чукотка, россия
Происшествия, Чукотка, Россия
На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе
УМВД: на Чукотке два человека погибли врезавшись в мост на снегоходе