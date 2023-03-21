https://ria.ru/20230321/chukotka-1859346024.html

На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе

На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе - РИА Новости, 21.03.2023

На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе

Водитель и пассажир снегохода на Чукотке погибли, пытаясь в пургу проехать под мостом и врезавшись в его пролетное строение, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T06:53

2023-03-21T06:53

2023-03-21T06:53

происшествия

чукотка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97770/22/977702276_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f46a58d9cec70419314a375958b47414.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Водитель и пассажир снегохода на Чукотке погибли, пытаясь в пургу проехать под мостом и врезавшись в его пролетное строение, сообщает региональное УМВД РФ. По данным полиции, снегоход не был зарегистрирован, а водитель не имел права управлять им. УМВД отмечает, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за езду без прав на незарегистрированном транспорте, а в январе и феврале 2023 года ему выносили предостережение за нарушение ПДД.

https://ria.ru/20230320/dtp-1859023226.html

чукотка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чукотка, россия