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На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе - РИА Новости, 21.03.2023
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06:53 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/chukotka-1859346024.html
На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе
На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе - РИА Новости, 21.03.2023
На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе
Водитель и пассажир снегохода на Чукотке погибли, пытаясь в пургу проехать под мостом и врезавшись в его пролетное строение, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T06:53
2023-03-21T06:53
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Водитель и пассажир снегохода на Чукотке погибли, пытаясь в пургу проехать под мостом и врезавшись в его пролетное строение, сообщает региональное УМВД РФ. По данным полиции, снегоход не был зарегистрирован, а водитель не имел права управлять им. УМВД отмечает, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за езду без прав на незарегистрированном транспорте, а в январе и феврале 2023 года ему выносили предостережение за нарушение ПДД.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859023226.html
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происшествия, чукотка, россия
Происшествия, Чукотка, Россия
На Чукотке два человека погибли, врезавшись в мост на снегоходе

УМВД: на Чукотке два человека погибли врезавшись в мост на снегоходе

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАнадырь
Анадырь - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Водитель и пассажир снегохода на Чукотке погибли, пытаясь в пургу проехать под мостом и врезавшись в его пролетное строение, сообщает региональное УМВД РФ.
«
"Предварительно установлено, что 25-летний местный житель, управляя снегоходом марки Arctic Cat, ввиду неблагоприятных погодных условий, пытаясь проехать под мостом, не рассчитал расстояние и совершил столкновение с пролетным строением. Водитель и 31-летний пассажир получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По данным полиции, снегоход не был зарегистрирован, а водитель не имел права управлять им.
УМВД отмечает, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за езду без прав на незарегистрированном транспорте, а в январе и феврале 2023 года ему выносили предостережение за нарушение ПДД.
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