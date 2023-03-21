https://ria.ru/20230321/brakosochetanie-1859567938.html
Губернатор Подмосковья поздравил с бракосочетанием участника спецоперации
Губернатор Подмосковья поздравил с бракосочетанием участника спецоперации - РИА Новости, 21.03.2023
Губернатор Подмосковья поздравил с бракосочетанием участника спецоперации
Губернатор Московской области поздравил с бракосочетанием участника спецоперации Андрея, а также обещал решить проблему с жильем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:10
2023-03-21T18:10
2023-03-21T18:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
жилье
александр воробьев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области поздравил с бракосочетанием участника спецоперации Андрея, а также обещал решить проблему с жильем, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Отмечается, что военнослужащий за выполнение боевых задач представлен к медалям "За отвагу" и "Суворова". В январе 2024 года Андрей и его супруга Екатерина, как молодая семья, смогут получить сертификат по программе "Жилище" и переехать в новую квартиру в любом муниципалитете России. На церемонию бракосочетания пришли также сослуживцы Андрея и их семьи, добавили в пресс-службе. В ходе общения губернатор пообещал передать дополнительное снаряжение. Также Воробьев вручил орден Преподобного Сергия Радонежского заведующей клуба 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка, председателю женсовета Ольге Коростелевой. "Вы - человек скромный, но когда мы приехали в Кантемировку, то поняли, что все там вертится вокруг вас… Хочу поблагодарить от всего огромного коллектива Кантемировской дивизии – жен, бойцов, которые вас очень хорошо знают. Вы и на передовой, и в тылу, и в клубе, и в каждой семье успеваете много. Спасибо, что вы есть в Наро-Фоминском округе, в Подмосковье, в нашей стране", - сказал Воробьёв.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), россия, жилье, александр воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Жилье, Александр Воробьев
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области поздравил с бракосочетанием участника спецоперации Андрея, а также обещал решить проблему с жильем, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
«
"Хочу поздравить вас, личная жизнь, человеческие отношения всегда имеют большое значение. Очень важно, чтобы дома поддерживали, любили, чтобы было продолжение рода. Поэтому хочу поднять тост за вас, Андрей и Катя! Рады, что вы заключили сегодня союз. А мы всегда будем на связи. Знаю, что у вас есть потребность в квартире. Мы об этом тоже позаботились. Глава обязательно приедет на новоселье", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий за выполнение боевых задач представлен к медалям "За отвагу" и "Суворова". В январе 2024 года Андрей и его супруга Екатерина, как молодая семья, смогут получить сертификат по программе "Жилище" и переехать в новую квартиру в любом муниципалитете России
.
На церемонию бракосочетания пришли также сослуживцы Андрея и их семьи, добавили в пресс-службе. В ходе общения губернатор пообещал передать дополнительное снаряжение. Также Воробьев вручил орден Преподобного Сергия Радонежского
заведующей клуба 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка, председателю женсовета Ольге Коростелевой.
"Вы - человек скромный, но когда мы приехали в Кантемировку, то поняли, что все там вертится вокруг вас… Хочу поблагодарить от всего огромного коллектива Кантемировской дивизии – жен, бойцов, которые вас очень хорошо знают. Вы и на передовой, и в тылу, и в клубе, и в каждой семье успеваете много. Спасибо, что вы есть в Наро-Фоминском округе, в Подмосковье, в нашей стране", - сказал Воробьёв.
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