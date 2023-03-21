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Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы - РИА Новости, 21.03.2023
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Кировская область
Кировская область
 
22:01 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/bolnitsa-1859631863.html
Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы
Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы - РИА Новости, 21.03.2023
Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы
Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы, что позволит втрое увеличить ее мощность, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:01
2023-03-21T22:01
кировская область
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы, что позволит втрое увеличить ее мощность, сообщает пресс-служба правительства региона. Существующая поликлиника областной больницы - двухэтажное здание, которое было построено более 70 лет назад, оно морально и физически устарело. Реконструкция корпуса нецелесообразна, поскольку в нем технически невозможно установить лифты, а гардероб размещен в подвальном помещении. "В Кировской области по итогам торгов определён подрядчик - ООО "Меридиан", который выполнит работы по разработке проектно-сметной документации на строительство нового здания поликлиники Кировской областной клинической больницы. Сумма контракта почти на 5 миллионов меньше, чем было заявлено изначально", - говорится в сообщении. Проект нового корпуса областной больницы был презентован главе региона Александру Соколову в августе 2022 года. Он отметил особую значимость объекта и поддержал необходимость строительства. Новое здание будет построено на участке справа от существующей поликлиники. Общая площадь застройки составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Корпус будет четырехэтажным с двумя лифтами. На площади более 5 тысяч квадратных метров разместятся 45 кабинетов узких специалистов и современная лечебно-диагностическая база: кабинеты функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, ФВД), эндоскопические и рентгенологические кабинеты, а также экспресс-лаборатория. "Строительство нового здания поликлиники областной больницы позволит увеличить ее мощность в 3 раза: с 200 до 600 посещений в день, организовать удобную навигацию для пациентов с разделением потоков посетителей", - подчеркивается в сообщении. Разработка проектно-сметной документации должна завершиться до 1 декабря 2023 года, возвести здание планируется до конца 2024 года.
https://ria.ru/20230313/kirov-1857565610.html
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кировская область, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области)

Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест
Красный крест - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы, что позволит втрое увеличить ее мощность, сообщает пресс-служба правительства региона.
Существующая поликлиника областной больницы - двухэтажное здание, которое было построено более 70 лет назад, оно морально и физически устарело. Реконструкция корпуса нецелесообразна, поскольку в нем технически невозможно установить лифты, а гардероб размещен в подвальном помещении.
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"В Кировской области по итогам торгов определён подрядчик - ООО "Меридиан", который выполнит работы по разработке проектно-сметной документации на строительство нового здания поликлиники Кировской областной клинической больницы. Сумма контракта почти на 5 миллионов меньше, чем было заявлено изначально", - говорится в сообщении.
Проект нового корпуса областной больницы был презентован главе региона Александру Соколову в августе 2022 года. Он отметил особую значимость объекта и поддержал необходимость строительства.
Новое здание будет построено на участке справа от существующей поликлиники. Общая площадь застройки составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Корпус будет четырехэтажным с двумя лифтами. На площади более 5 тысяч квадратных метров разместятся 45 кабинетов узких специалистов и современная лечебно-диагностическая база: кабинеты функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, ФВД), эндоскопические и рентгенологические кабинеты, а также экспресс-лаборатория.
"Строительство нового здания поликлиники областной больницы позволит увеличить ее мощность в 3 раза: с 200 до 600 посещений в день, организовать удобную навигацию для пациентов с разделением потоков посетителей", - подчеркивается в сообщении.
Разработка проектно-сметной документации должна завершиться до 1 декабря 2023 года, возвести здание планируется до конца 2024 года.
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