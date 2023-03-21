https://ria.ru/20230321/bezopasnost-1859614972.html
Россия и КНР выступили за улучшение архитектуры международной безопасности
Россия и КНР выступили за улучшение архитектуры международной безопасности - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР выступили за улучшение архитектуры международной безопасности
Россия и Китай выступают за работу по совершенствованию архитектуры международной безопасности для придания ей большей устойчивости к кризисам. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:26
2023-03-21T20:26
2023-03-21T20:26
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за работу по совершенствованию архитектуры международной безопасности для придания ей большей устойчивости к кризисам. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны подтверждают необходимость комплексной работы по обновлению и совершенствованию архитектуры международной безопасности для придания ей большей устойчивости к кризисам. Одной из центральных опор международной безопасности должны стать согласованные и неукоснительно соблюдаемые принципы и параметры мирного сосуществования на современном историческом этапе, которые позволили бы минимизировать конфликтный потенциал в межгосударственных отношениях", - говорится в заявлении. Страны считают, что в максимальной степени следует избегать конфликтов между постоянными членами Совета безопасности ООН, несущими особую ответственность в деле поддержания мира и глобальной стабильности.
https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, китай, оон
В мире, Россия, Китай, ООН
Россия и КНР выступили за улучшение архитектуры международной безопасности
Россия и Китай выступили за работу по улучшению архитектуры международной безопасности
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за работу по совершенствованию архитектуры международной безопасности для придания ей большей устойчивости к кризисам.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны подтверждают необходимость комплексной работы по обновлению и совершенствованию архитектуры международной безопасности для придания ей большей устойчивости к кризисам. Одной из центральных опор международной безопасности должны стать согласованные и неукоснительно соблюдаемые принципы и параметры мирного сосуществования на современном историческом этапе, которые позволили бы минимизировать конфликтный потенциал в межгосударственных отношениях", - говорится в заявлении.
Страны считают, что в максимальной степени следует избегать конфликтов между постоянными членами Совета безопасности ООН
, несущими особую ответственность в деле поддержания мира и глобальной стабильности.
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