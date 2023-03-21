https://ria.ru/20230321/bezopasnost-1859602796.html
Россия и КНР призывали не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии
Россия и КНР призывали не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР призывали не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии
Россия и Китай призывают не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии, отказаться от мышления времен "холодной войны". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:44
2023-03-21T19:44
2023-03-21T19:44
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии, отказаться от мышления времен "холодной войны". Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны считают, что защита мира и стабильности в Северо-Восточной Азии соответствует интересам всех заинтересованных государств. Стороны выступают против подрыва мира и стабильности в регионе военной силой, исходящей из-за его пределов, призывают вовлеченные страны отказаться от мышления холодной войны и идеологических предрассудков, проявлять сдержанность и не совершать шагов, расшатывающих региональную безопасность", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html
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в мире, китай, россия
Россия и КНР призывали не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии
Россия и Китай в заявлении призывали не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии, отказаться от мышления времен "холодной войны".
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны считают, что защита мира и стабильности в Северо-Восточной Азии соответствует интересам всех заинтересованных государств. Стороны выступают против подрыва мира и стабильности в регионе военной силой, исходящей из-за его пределов, призывают вовлеченные страны отказаться от мышления холодной войны и идеологических предрассудков, проявлять сдержанность и не совершать шагов, расшатывающих региональную безопасность", - говорится в заявлении.
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