https://ria.ru/20230321/bezopasnost-1859602796.html

Россия и КНР призывали не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии

Россия и КНР призывали не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и КНР призывали не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии

Россия и Китай призывают не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии, отказаться от мышления времен "холодной войны". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:44

2023-03-21T19:44

2023-03-21T19:44

в мире

китай

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают не расшатывать безопасность в Северо-Восточной Азии, отказаться от мышления времен "холодной войны". Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны считают, что защита мира и стабильности в Северо-Восточной Азии соответствует интересам всех заинтересованных государств. Стороны выступают против подрыва мира и стабильности в регионе военной силой, исходящей из-за его пределов, призывают вовлеченные страны отказаться от мышления холодной войны и идеологических предрассудков, проявлять сдержанность и не совершать шагов, расшатывающих региональную безопасность", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html

китай

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