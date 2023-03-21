https://ria.ru/20230321/bespilotnik-1859630156.html

США заявили, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне

США заявили, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне - РИА Новости, 21.03.2023

США заявили, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне

США считают, что американский беспилотник MQ-9, упавший в Черное море, затонул на большой глубине и не был поднят, сказал официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:52

2023-03-21T21:52

2023-03-21T21:52

в мире

россия

черное море

сша

патрик райдер

министерство обороны сша

су-27

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США считают, что американский беспилотник MQ-9, упавший в Черное море, затонул на большой глубине и не был поднят, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. В крушении беспилотника американцы обвиняют пилотов истребителей ВВС РФ Су-27, один из которых сбросил топливо на MQ-9 и якобы задел его винт. По версии российской стороны, дрон вошел в закрытую для полетов зону и упал в результате резкого маневрирования. Райдер добавил, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что российским военным удалось собрать некоторые фрагменты БПЛА MQ-9, которые остались на поверхности. "Как я упоминал раньше, по нашим оценкам, MQ-9, когда он разбился, ушел очень глубоко и не был поднят", - сказал он на брифинге. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230317/provokatsiya-1858579085.html

https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html

россия

черное море

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в мире, россия, черное море, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем