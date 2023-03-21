Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/bespilotnik-1859630156.html
США заявили, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне
США заявили, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне - РИА Новости, 21.03.2023
США заявили, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне
США считают, что американский беспилотник MQ-9, упавший в Черное море, затонул на большой глубине и не был поднят, сказал официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:52
2023-03-21T21:52
в мире
россия
черное море
сша
патрик райдер
министерство обороны сша
су-27
инцидент с американским беспилотником над черным морем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858764128_0:292:3077:2023_1920x0_80_0_0_f9da6c0e0565a87c6076261a0a9dcde6.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США считают, что американский беспилотник MQ-9, упавший в Черное море, затонул на большой глубине и не был поднят, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. В крушении беспилотника американцы обвиняют пилотов истребителей ВВС РФ Су-27, один из которых сбросил топливо на MQ-9 и якобы задел его винт. По версии российской стороны, дрон вошел в закрытую для полетов зону и упал в результате резкого маневрирования. Райдер добавил, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что российским военным удалось собрать некоторые фрагменты БПЛА MQ-9, которые остались на поверхности. "Как я упоминал раньше, по нашим оценкам, MQ-9, когда он разбился, ушел очень глубоко и не был поднят", - сказал он на брифинге. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230317/provokatsiya-1858579085.html
https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858764128_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_51bd8e9213d85861e2a627452ca25c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, черное море, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем
В мире, Россия, Черное море, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Су-27, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
США заявили, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне

Пентагон: разбившийся в Черном море американский беспилотник MQ-9 остается на дне

© Фото : U.S. Air ForceСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : U.S. Air Force
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США считают, что американский беспилотник MQ-9, упавший в Черное море, затонул на большой глубине и не был поднят, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
В крушении беспилотника американцы обвиняют пилотов истребителей ВВС РФ Су-27, один из которых сбросил топливо на MQ-9 и якобы задел его винт. По версии российской стороны, дрон вошел в закрытую для полетов зону и упал в результате резкого маневрирования.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper на посадочной площадке в боевом центре морской пехоты в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Британцы задали США неудобные вопросы после инцидента с беспилотником
17 марта, 13:45
Райдер добавил, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что российским военным удалось собрать некоторые фрагменты БПЛА MQ-9, которые остались на поверхности. "Как я упоминал раньше, по нашим оценкам, MQ-9, когда он разбился, ушел очень глубоко и не был поднят", - сказал он на брифинге.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике
17 марта, 10:46
 
В миреРоссияЧерное мореСШАПатрик РайдерМинистерство обороны СШАСу-27Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала