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Украинский беспилотник обстрелял поселок Климово в Брянской области
Украинский беспилотник обстрелял поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 21.03.2023
Украинский беспилотник обстрелял поселок Климово в Брянской области
Брянский губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об украинском обстреле поселка Климово с беспилотника, повреждены пять домов, пострадавших РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:46
2023-03-21T20:46
2023-03-21T20:46
брянская область
брянский район
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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БРЯНСК, 21 мар - РИА Новости. Брянский губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об украинском обстреле поселка Климово с беспилотника, повреждены пять домов, пострадавших нет. Ранее во вторник губернатор сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", пострадавших нет. "Еще одна атака со стороны ВСУ. БПЛА совершен обстрел поселка Климово. Пострадавших нет", - сообщил губернатор. Отмечается, что в населенном пункте повреждены пять жилых домов. В настоящее время на месте уже работают все оперативные службы. Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов неоднократно осуществляли атаку на территорию Брянской области: Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО ВС РФ отразили атаку сразу девяти летательных аппаратов над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать. В начале марта в результате такой атаки в селе Сушаны Климовского района области загорелся жилой дом.
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брянская область, брянский район, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Брянская область, Брянский район, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Украинский беспилотник обстрелял поселок Климово в Брянской области
Губернатор Богомаз: украинский беспилотник обстрелял поселок Климово в Брянской области