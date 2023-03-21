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Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе - РИА Новости, 21.03.2023
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12:32 21.03.2023 (обновлено: 13:03 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859430730.html
Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе
Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе - РИА Новости, 21.03.2023
Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе
Ликвидированный в ходе спецоперации КГБ в Гродно террорист проводил в Белоруссии доразведку мест для совершения будущих терактов, в частности против силовиков и РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:32
2023-03-21T13:03
в мире
гродно
белоруссия
польша
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Ликвидированный в ходе спецоперации КГБ в Гродно террорист проводил в Белоруссии доразведку мест для совершения будущих терактов, в частности против силовиков и на объектах инфраструктуры, сообщил гостелеканал "Беларусь 1"."Информация о нем (преступнике – ред.) - оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерении беглых экстремистов (сторонники белорусской оппозиции, выехавшие за рубеж – ред.) переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения силовиков попадает человек с российским паспортом – Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы поддельные", - заявили в эфире телеканала.Диктор телеканала заявила, что "террорист осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов – здание КГБ по Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, железнодорожный вокзал, промышленные объекты".Оперативный сотрудник в эфире телеканала рассказал, что при задержании преступник оказал сопротивление, был ранен, но скончался по дороге в больницу.По информации телеканала, 19 марта потенциальный исполнитель теракта на территории Белоруссии открыл огонь из автомата и бросил гранату в группу захвата, правоохранители открыли ответную стрельбу."От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица. Выдвинулись к указанном адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен, ему была оказана первая помощь. Было принято решение об эвакуации подозреваемого в ближайшее медучреждение. По дороге в больницу преступник скончался", - рассказал силовик.В эфире телеканала добавили, что в съемной квартире, где некоторое время проживал мужчина, обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему, граната Ф-1. "У него был доступ к пяти килограммам взрывчатки", - отметили в эфире телеканала.В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что во время прошедшей в Гродно спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов, а также назвал работу силовиков блестящей.
https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859394060.html
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в мире, гродно, белоруссия, польша
В мире, Гродно, Белоруссия, Польша
Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе

ГосТВ Белоруссии: ликвидированный КГБ в Гродно террорист был переправлен из Польши

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник КГБ Белоруссии
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Сотрудник КГБ Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Ликвидированный в ходе спецоперации КГБ в Гродно террорист проводил в Белоруссии доразведку мест для совершения будущих терактов, в частности против силовиков и на объектах инфраструктуры, сообщил гостелеканал "Беларусь 1".
"Информация о нем (преступнике – ред.) - оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерении беглых экстремистов (сторонники белорусской оппозиции, выехавшие за рубеж – ред.) переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения силовиков попадает человек с российским паспортом – Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы поддельные", - заявили в эфире телеканала.
Диктор телеканала заявила, что "террорист осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов – здание КГБ по Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, железнодорожный вокзал, промышленные объекты".
Оперативный сотрудник в эфире телеканала рассказал, что при задержании преступник оказал сопротивление, был ранен, но скончался по дороге в больницу.
По информации телеканала, 19 марта потенциальный исполнитель теракта на территории Белоруссии открыл огонь из автомата и бросил гранату в группу захвата, правоохранители открыли ответную стрельбу.
"От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица. Выдвинулись к указанном адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен, ему была оказана первая помощь. Было принято решение об эвакуации подозреваемого в ближайшее медучреждение. По дороге в больницу преступник скончался", - рассказал силовик.
В эфире телеканала добавили, что в съемной квартире, где некоторое время проживал мужчина, обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему, граната Ф-1. "У него был доступ к пяти килограммам взрывчатки", - отметили в эфире телеканала.
В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что во время прошедшей в Гродно спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов, а также назвал работу силовиков блестящей.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов
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