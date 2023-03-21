https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859430730.html

Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе

Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе - РИА Новости, 21.03.2023

Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе

Ликвидированный в ходе спецоперации КГБ в Гродно террорист проводил в Белоруссии доразведку мест для совершения будущих терактов, в частности против силовиков и РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:32

2023-03-21T12:32

2023-03-21T13:03

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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Ликвидированный в ходе спецоперации КГБ в Гродно террорист проводил в Белоруссии доразведку мест для совершения будущих терактов, в частности против силовиков и на объектах инфраструктуры, сообщил гостелеканал "Беларусь 1"."Информация о нем (преступнике – ред.) - оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерении беглых экстремистов (сторонники белорусской оппозиции, выехавшие за рубеж – ред.) переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения силовиков попадает человек с российским паспортом – Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы поддельные", - заявили в эфире телеканала.Диктор телеканала заявила, что "террорист осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов – здание КГБ по Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, железнодорожный вокзал, промышленные объекты".Оперативный сотрудник в эфире телеканала рассказал, что при задержании преступник оказал сопротивление, был ранен, но скончался по дороге в больницу.По информации телеканала, 19 марта потенциальный исполнитель теракта на территории Белоруссии открыл огонь из автомата и бросил гранату в группу захвата, правоохранители открыли ответную стрельбу."От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица. Выдвинулись к указанном адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен, ему была оказана первая помощь. Было принято решение об эвакуации подозреваемого в ближайшее медучреждение. По дороге в больницу преступник скончался", - рассказал силовик.В эфире телеканала добавили, что в съемной квартире, где некоторое время проживал мужчина, обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему, граната Ф-1. "У него был доступ к пяти килограммам взрывчатки", - отметили в эфире телеканала.В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что во время прошедшей в Гродно спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов, а также назвал работу силовиков блестящей.

https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859394060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гродно, белоруссия, польша