https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859430730.html
Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе
Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе - РИА Новости, 21.03.2023
Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе
Ликвидированный в ходе спецоперации КГБ в Гродно террорист проводил в Белоруссии доразведку мест для совершения будущих терактов, в частности против силовиков и РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:32
2023-03-21T12:32
2023-03-21T13:03
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Ликвидированный в ходе спецоперации КГБ в Гродно террорист проводил в Белоруссии доразведку мест для совершения будущих терактов, в частности против силовиков и на объектах инфраструктуры, сообщил гостелеканал "Беларусь 1"."Информация о нем (преступнике – ред.) - оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерении беглых экстремистов (сторонники белорусской оппозиции, выехавшие за рубеж – ред.) переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения силовиков попадает человек с российским паспортом – Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы поддельные", - заявили в эфире телеканала.Диктор телеканала заявила, что "террорист осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов – здание КГБ по Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, железнодорожный вокзал, промышленные объекты".Оперативный сотрудник в эфире телеканала рассказал, что при задержании преступник оказал сопротивление, был ранен, но скончался по дороге в больницу.По информации телеканала, 19 марта потенциальный исполнитель теракта на территории Белоруссии открыл огонь из автомата и бросил гранату в группу захвата, правоохранители открыли ответную стрельбу."От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица. Выдвинулись к указанном адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен, ему была оказана первая помощь. Было принято решение об эвакуации подозреваемого в ближайшее медучреждение. По дороге в больницу преступник скончался", - рассказал силовик.В эфире телеканала добавили, что в съемной квартире, где некоторое время проживал мужчина, обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему, граната Ф-1. "У него был доступ к пяти килограммам взрывчатки", - отметили в эфире телеканала.В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что во время прошедшей в Гродно спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов, а также назвал работу силовиков блестящей.
https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859394060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гродно, белоруссия, польша
В мире, Гродно, Белоруссия, Польша
Появились подробности о ликвидированном в Гродно террористе
ГосТВ Белоруссии: ликвидированный КГБ в Гродно террорист был переправлен из Польши
МИНСК, 21 мар – РИА Новости.
Ликвидированный в ходе спецоперации КГБ в Гродно террорист проводил в Белоруссии доразведку мест для совершения будущих терактов, в частности против силовиков и на объектах инфраструктуры, сообщил гостелеканал "Беларусь 1
".
"Информация о нем (преступнике – ред.) - оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерении беглых экстремистов (сторонники белорусской оппозиции, выехавшие за рубеж – ред.) переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения силовиков попадает человек с российским паспортом – Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы поддельные", - заявили в эфире телеканала.
Диктор телеканала заявила, что "террорист осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов – здание КГБ по Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, железнодорожный вокзал, промышленные объекты".
Оперативный сотрудник в эфире телеканала рассказал, что при задержании преступник оказал сопротивление, был ранен, но скончался по дороге в больницу.
По информации телеканала, 19 марта потенциальный исполнитель теракта на территории Белоруссии открыл огонь из автомата и бросил гранату в группу захвата, правоохранители открыли ответную стрельбу.
"От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица. Выдвинулись к указанном адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен, ему была оказана первая помощь. Было принято решение об эвакуации подозреваемого в ближайшее медучреждение. По дороге в больницу преступник скончался", - рассказал силовик.
В эфире телеканала добавили, что в съемной квартире, где некоторое время проживал мужчина, обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему, граната Ф-1. "У него был доступ к пяти килограммам взрывчатки", - отметили в эфире телеканала.
В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что во время прошедшей в Гродно спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов, а также назвал работу силовиков блестящей.
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов