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Лукашенко охарактеризовал работу белорусских силовиков - РИА Новости, 21.03.2023
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11:10 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859397574.html
Лукашенко охарактеризовал работу белорусских силовиков
Лукашенко охарактеризовал работу белорусских силовиков - РИА Новости, 21.03.2023
Лукашенко охарактеризовал работу белорусских силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики в последнее время показывают профессиональную работу, но вместе с тем есть и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:10
2023-03-21T11:10
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики в последнее время показывают профессиональную работу, но вместе с тем есть и недостатки. "Тема нашего сегодняшнего совещания - национальная безопасность и ситуация в силовом блоке. Как это принято ежегодно, в начале года по итогам прошедшего каждый министр силового блока доложил мне о ситуации на подведомственной территории. Естественно, вы понимаете, что это за доклады. Я не хочу сказать, что они не профессиональны. Они очень профессиональны. Но, как я заметил, тенденция и тренд серьезный, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье. Это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, открывая большое совещание с силовым блоком страны. Слова президента приводит пресс-служба. Вместе с тем глава государства заметил, что "есть же и недостатки". "И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам", - добавил он. Лукашенко заявил, что сейчас не представилось возможным побывать у каждого ведомства на итоговой коллегии, но в начале следующего года он планирует это сделать. "Я планирую в январе-феврале следующего года побывать на итоговых коллегиях всех ведомств, начиная от генеральной прокуратуры и заканчивая Следственным комитетом. И подвести определенные итоги - что сделано нами за пятилетку", - сказал президент. Он также отметил, что генпрокурору ранее было поручено "подготовить основательно доклад с анализом ситуации в силовых ведомствах".
https://ria.ru/20230307/diversiya-1856489739.html
https://ria.ru/20230308/pogranichnik-1856646168.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко охарактеризовал работу белорусских силовиков

Лукашенко назвал белорусских силовиков в целом профессионалами, но не без недостатков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики в последнее время показывают профессиональную работу, но вместе с тем есть и недостатки.
"Тема нашего сегодняшнего совещания - национальная безопасность и ситуация в силовом блоке. Как это принято ежегодно, в начале года по итогам прошедшего каждый министр силового блока доложил мне о ситуации на подведомственной территории. Естественно, вы понимаете, что это за доклады. Я не хочу сказать, что они не профессиональны. Они очень профессиональны. Но, как я заметил, тенденция и тренд серьезный, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье. Это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, открывая большое совещание с силовым блоком страны. Слова президента приводит пресс-служба.
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Вместе с тем глава государства заметил, что "есть же и недостатки". "И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам", - добавил он.
Лукашенко заявил, что сейчас не представилось возможным побывать у каждого ведомства на итоговой коллегии, но в начале следующего года он планирует это сделать. "Я планирую в январе-феврале следующего года побывать на итоговых коллегиях всех ведомств, начиная от генеральной прокуратуры и заканчивая Следственным комитетом. И подвести определенные итоги - что сделано нами за пятилетку", - сказал президент.
Он также отметил, что генпрокурору ранее было поручено "подготовить основательно доклад с анализом ситуации в силовых ведомствах".
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