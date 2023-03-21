https://ria.ru/20230321/baykal-1859353233.html

Спасатели на Байкале помогли водителю, чью машину едва не унесло ветром

Спасатели на Байкале помогли водителю, чью машину едва не унесло ветром - РИА Новости, 21.03.2023

Спасатели на Байкале помогли водителю, чью машину едва не унесло ветром

Спасатели оказали помощь водителю, чей автомобиль едва не унесло ветром на льду Байкала, сообщает во "ВКонтакте" ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:22

2023-03-21T08:22

2023-03-21T10:51

хорошие новости

происшествия

байкал

листвянка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 21 мар — РИА Новости. Спасатели оказали помощь водителю, чей автомобиль едва не унесло ветром на льду Байкала, сообщает во "ВКонтакте" ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России". Спасатели Байкальского отряда 20 и 21 марта трижды выезжали для оказания помощи людям, оказавшимся в непогоду на льду Байкала. Один из водителей сообщил, что в условиях сильного ветра не может продолжать движение. Поздно вечером поступила информация о том, что пять человек на автомобиле Honda Step WGN двигаясь по льду Байкала из порта "Байкал" к поселку Листвянка из-за сильного ветра и плохой видимости сбились с пути и потеряли ориентир. Спасатели обнаружили машину и сопроводили ее до поселка Листвянка. Ночью поступил новый вызов. Восемь человек ожидали помощи в автомобиле Mitsubishi Delica в районе поселка Большие Коты. Они сообщили, что сбились с пути, не могут продолжать движение, заканчивается ГСМ. Спасатели обнаружили пострадавших, транспортировали их в Падь Черную до турбазы. Ранее МЧС предупреждало жителей региона о том, что на Байкале прогнозируется ветер с порывами до 34 метров в секунду, и что выезд на лед опасен для жизни.

https://ria.ru/20210415/led-1728334957.html

https://ria.ru/20230315/spasenie-1858031599.html

байкал

листвянка

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Ольга Фомченкова

происшествия, байкал, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)