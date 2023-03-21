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UBS массово сократит сотрудников Credit Suisse ради его спасения, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023
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11:01 21.03.2023
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UBS массово сократит сотрудников Credit Suisse ради его спасения, пишут СМИ
UBS массово сократит сотрудников Credit Suisse ради его спасения, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023
UBS массово сократит сотрудников Credit Suisse ради его спасения, пишут СМИ
Десятки тысяч сотрудников могут лишиться рабочих мест после поглощения Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:01
2023-03-21T11:01
экономика
швейцария
credit suisse
ubs
банкротство silicon valley bank
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Десятки тысяч сотрудников могут лишиться рабочих мест после поглощения Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS, сообщает газета Financial Times. В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов). "Ожидается, что из-за спасения Credit Suisse банком UBS десятки тысяч рабочих мест будут сокращены, финансовый сектор Швейцарии уже готовится к серьезным последствиям спорного поглощения", - передает издание. По данным источников, основное бремя сокращений, вероятнее всего, ляжет на внутренний бизнес и инвестиционный банк Credit Suisse. Из 120 тысяч сотрудников в Credit Suisse и UBS работу могут потерять до 40 тысяч. Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.
https://ria.ru/20230320/bank-1859085463.html
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экономика, швейцария, credit suisse , ubs, банкротство silicon valley bank, в мире
Экономика, Швейцария, Credit Suisse , UBS, Банкротство Silicon Valley Bank, В мире
UBS массово сократит сотрудников Credit Suisse ради его спасения, пишут СМИ

FT: десятки тысяч человек могут лишиться рабочих мест после поглощения Credit Suisse

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Десятки тысяч сотрудников могут лишиться рабочих мест после поглощения Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS, сообщает газета Financial Times.
В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).
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"Ожидается, что из-за спасения Credit Suisse банком UBS десятки тысяч рабочих мест будут сокращены, финансовый сектор Швейцарии уже готовится к серьезным последствиям спорного поглощения", - передает издание.
По данным источников, основное бремя сокращений, вероятнее всего, ляжет на внутренний бизнес и инвестиционный банк Credit Suisse. Из 120 тысяч сотрудников в Credit Suisse и UBS работу могут потерять до 40 тысяч.
Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.
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