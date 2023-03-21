https://ria.ru/20230321/bank-1859393923.html

UBS массово сократит сотрудников Credit Suisse ради его спасения, пишут СМИ

UBS массово сократит сотрудников Credit Suisse ради его спасения, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2023

UBS массово сократит сотрудников Credit Suisse ради его спасения, пишут СМИ

Десятки тысяч сотрудников могут лишиться рабочих мест после поглощения Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:01

2023-03-21T11:01

2023-03-21T11:01

экономика

швейцария

credit suisse

ubs

банкротство silicon valley bank

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Десятки тысяч сотрудников могут лишиться рабочих мест после поглощения Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS, сообщает газета Financial Times. В воскресенье Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов). "Ожидается, что из-за спасения Credit Suisse банком UBS десятки тысяч рабочих мест будут сокращены, финансовый сектор Швейцарии уже готовится к серьезным последствиям спорного поглощения", - передает издание. По данным источников, основное бремя сокращений, вероятнее всего, ляжет на внутренний бизнес и инвестиционный банк Credit Suisse. Из 120 тысяч сотрудников в Credit Suisse и UBS работу могут потерять до 40 тысяч. Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.

https://ria.ru/20230320/bank-1859085463.html

https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

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экономика, швейцария, credit suisse , ubs, банкротство silicon valley bank, в мире