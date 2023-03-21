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Лама предрек большие беды гонителям монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.03.2023
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Религия
 
17:55 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/badmaev-1859562168.html
Лама предрек большие беды гонителям монахов Киево-Печерской лавры
Лама предрек большие беды гонителям монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.03.2023
Лама предрек большие беды гонителям монахов Киево-Печерской лавры
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры – это кощунственное дело, киевские власти накликают на себя большие беды, сказал РИА Новости замглавы Буддийской... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:55
2023-03-21T17:55
религия
россия
украина
буда бадмаев
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Выселение монахов из Киево-Печерской лавры – это кощунственное дело, киевские власти накликают на себя большие беды, сказал РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев. В начале января украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты. Патриарх Кирилл призвал глав ведущих Церквей мира, чиновников наиболее влиятельных международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы воспрепятствовать выселению монахов, назвав это чудовищным деянием. В Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230321/lavra-1859547182.html
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россия, украина, буда бадмаев, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Россия, Украина, Буда Бадмаев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
Лама предрек большие беды гонителям монахов Киево-Печерской лавры

Лама Буда Бадмаев назвал выселение властями монахов из Киево-Печерской лавры кощунством

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛама Буда Бадмаев
Лама Буда Бадмаев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Лама Буда Бадмаев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Выселение монахов из Киево-Печерской лавры – это кощунственное дело, киевские власти накликают на себя большие беды, сказал РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев.
В начале января украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Прихожане и клирики храма при Киевской лавре обратились к Зеленскому
Вчера, 17:17
«

"Это очень кощунственное дело, они (киевские власти – Прим. ред.) накликают на себя очень большие беды. Конечно, они не сами решают, но они осуществляют это деяние, кармически это плохо", - сказал Бадмаев.

Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
Украинские военнослужащие проходят мимо монаха в Киево-Печерской лавре, 14 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому
Вчера, 08:00
Патриарх Кирилл призвал глав ведущих Церквей мира, чиновников наиболее влиятельных международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы воспрепятствовать выселению монахов, назвав это чудовищным деянием.
В Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияРоссияУкраинаБуда БадмаевПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьКиево-Печерская Лавра
 
 
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