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"Апокалипсис". В Австрии пришли в ужас из-за действий США у границ России - РИА Новости, 21.03.2023
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13:34 21.03.2023 (обновлено: 15:36 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/avstriya-1859456131.html
"Апокалипсис". В Австрии пришли в ужас из-за действий США у границ России
"Апокалипсис". В Австрии пришли в ужас из-за действий США у границ России - РИА Новости, 21.03.2023
"Апокалипсис". В Австрии пришли в ужас из-за действий США у границ России
Курсирование американских ядерных бомбардировщиков США близ российской границы грозит серьезной опасностью всему миру, сообщает издание Exxpress. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:34
2023-03-21T15:36
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b-52
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Курсирование американских ядерных бомбардировщиков США близ российской границы грозит серьезной опасностью всему миру, сообщает издание Exxpress."Такие опасные маневры не могут проходить без ведома Вашингтона, так как малейший инцидент может спровоцировать третью мировую войну и тем самым привести планету к апокалипсису", — пишет издание.Exxpress напоминает, что самолеты B-52 могут нести ядерные крылатые ракеты AGM-28 Hound Dog, каждая из которых имеет ядерную боеголовку с разрушительной силой 1,1 мегатонны тротила. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года, имела мощность 13 килотонн, что меньше в 85 раз.В комментариях читатели осудили агрессивную политику США."Представьте себе, США летают в Европе и над российской границей как у себя дома! Если бы Россия летала перед побережьем США, что бы тогда произошло? Единственная причина, по которой войны еще не будет, это то, что Россия сдерживается", — написал читатель."Мир горит пламенем из-за коррумпированной Украины и высокомерного Евросоюза только для того, чтобы идиоты сказали: "Мы были правы", — поддержал второй."Совсем с ума сошли! В-52, напичканный ядерным оружием. &lt;…&gt; Всего одно нажатие пальцем, и — "бум". Тогда мы можем избавить себя от вопроса, кто виноват, потому что нас уже не будет", — подчеркнул третий."Американцы не боятся потому, что мы, европейцы, для них — защита! Мы глупы, как морские свинки, но наши политики не хотят этого признавать. Около десяти лет назад один американский политик сказал, что США не хотят, чтобы ЕС и Россия сблизились, так как они будут представлять большую угрозу для Америки", — подытожили в дискуссии.Ранее российский истребитель Су-35 пресек нарушение государственной границы двумя стратегическими бомбардировщиками В-52Н ВВС США над Балтийским морем.
https://ria.ru/20230320/more-1859319678.html
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сша, россия, австрия, евросоюз, b-52, су-35, в мире
США, Россия, Австрия, Евросоюз, B-52, Су-35, В мире
"Апокалипсис". В Австрии пришли в ужас из-за действий США у границ России

Exxpress: маневры B-52 ВВС США у границы России грозят спровоцировать третью мировую войну

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Курсирование американских ядерных бомбардировщиков США близ российской границы грозит серьезной опасностью всему миру, сообщает издание Exxpress.
"Такие опасные маневры не могут проходить без ведома Вашингтона, так как малейший инцидент может спровоцировать третью мировую войну и тем самым привести планету к апокалипсису", — пишет издание.
Exxpress напоминает, что самолеты B-52 могут нести ядерные крылатые ракеты AGM-28 Hound Dog, каждая из которых имеет ядерную боеголовку с разрушительной силой 1,1 мегатонны тротила. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года, имела мощность 13 килотонн, что меньше в 85 раз.
В комментариях читатели осудили агрессивную политику США.
"Представьте себе, США летают в Европе и над российской границей как у себя дома! Если бы Россия летала перед побережьем США, что бы тогда произошло? Единственная причина, по которой войны еще не будет, это то, что Россия сдерживается", — написал читатель.
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"Мир горит пламенем из-за коррумпированной Украины и высокомерного Евросоюза только для того, чтобы идиоты сказали: "Мы были правы", — поддержал второй.
"Совсем с ума сошли! В-52, напичканный ядерным оружием. <…> Всего одно нажатие пальцем, и — "бум". Тогда мы можем избавить себя от вопроса, кто виноват, потому что нас уже не будет", — подчеркнул третий.
"Американцы не боятся потому, что мы, европейцы, для них — защита! Мы глупы, как морские свинки, но наши политики не хотят этого признавать. Около десяти лет назад один американский политик сказал, что США не хотят, чтобы ЕС и Россия сблизились, так как они будут представлять большую угрозу для Америки", — подытожили в дискуссии.
Ранее российский истребитель Су-35 пресек нарушение государственной границы двумя стратегическими бомбардировщиками В-52Н ВВС США над Балтийским морем.
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