https://ria.ru/20230321/avrora-1859343118.html

Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин

Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин - РИА Новости, 21.03.2023

Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин

Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин, сообщил РИА Новости представитель компании Павел Малышкин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T05:43

2023-03-21T05:43

2023-03-21T05:49

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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин, сообщил РИА Новости представитель компании Павел Малышкин. "Открываются рейсы авиакомпании "Аврора" в Пекин из Хабаровска два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Ведется продажа билетов на aeroflot.ru с глубиной до 31 мая", - сообщил представитель авиакомпании. По данным хабаровского аэропорта, в расписании воздушного узла возобновляются рейсы в Пекин с 26 марта по 26 октября Стоимость билетов начинается от 11 905 рублей в одну сторону (без багажа) и от 18 325 рублей при приобретении билетов туда-обратно (без багажа). Время в пути составит около трех часов. Полеты по исторически традиционному для весенне-летнего расписания направлению в столицу Китая будут осуществляться впервые с 2019 года. Кроме того, в весенне-летней навигации аэропорта Хабаровск ожидается увеличение частоты рейсов в Харбин. Приобрести билет можно от 10 685 рублей в одну сторону (без багажа), при покупке билетов туда-обратно - от 16 695 (без багажа). В настоящее время "Аврора" выполняет рейсы дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С 27 марта планирует три рейса, с добавлением полетов по средам. Время в пути - порядка полутора часов.

https://ria.ru/20230321/vladivostok-1859343623.html

https://ria.ru/20230320/turtsiya-1859255208.html

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