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Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин - РИА Новости, 21.03.2023
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Туризм
 
05:43 21.03.2023 (обновлено: 05:49 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/avrora-1859343118.html
Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин
Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин - РИА Новости, 21.03.2023
Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин
Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин, сообщил РИА Новости представитель компании Павел Малышкин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:43
2023-03-21T05:49
туризм
новости - туризм
хабаровск
пекин
китай
"аврора"
в мире
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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин, сообщил РИА Новости представитель компании Павел Малышкин. "Открываются рейсы авиакомпании "Аврора" в Пекин из Хабаровска два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Ведется продажа билетов на aeroflot.ru с глубиной до 31 мая", - сообщил представитель авиакомпании. По данным хабаровского аэропорта, в расписании воздушного узла возобновляются рейсы в Пекин с 26 марта по 26 октября Стоимость билетов начинается от 11 905 рублей в одну сторону (без багажа) и от 18 325 рублей при приобретении билетов туда-обратно (без багажа). Время в пути составит около трех часов. Полеты по исторически традиционному для весенне-летнего расписания направлению в столицу Китая будут осуществляться впервые с 2019 года. Кроме того, в весенне-летней навигации аэропорта Хабаровск ожидается увеличение частоты рейсов в Харбин. Приобрести билет можно от 10 685 рублей в одну сторону (без багажа), при покупке билетов туда-обратно - от 16 695 (без багажа). В настоящее время "Аврора" выполняет рейсы дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С 27 марта планирует три рейса, с добавлением полетов по средам. Время в пути - порядка полутора часов.
https://ria.ru/20230321/vladivostok-1859343623.html
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новости - туризм, хабаровск, пекин, китай, "аврора", в мире
Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, Пекин, Китай, "Аврора", В мире
Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин

Малышкин: авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин, сообщил РИА Новости представитель компании Павел Малышкин.
"Открываются рейсы авиакомпании "Аврора" в Пекин из Хабаровска два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Ведется продажа билетов на aeroflot.ru с глубиной до 31 мая", - сообщил представитель авиакомпании.
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По данным хабаровского аэропорта, в расписании воздушного узла возобновляются рейсы в Пекин с 26 марта по 26 октября Стоимость билетов начинается от 11 905 рублей в одну сторону (без багажа) и от 18 325 рублей при приобретении билетов туда-обратно (без багажа). Время в пути составит около трех часов.
Полеты по исторически традиционному для весенне-летнего расписания направлению в столицу Китая будут осуществляться впервые с 2019 года.
Кроме того, в весенне-летней навигации аэропорта Хабаровск ожидается увеличение частоты рейсов в Харбин. Приобрести билет можно от 10 685 рублей в одну сторону (без багажа), при покупке билетов туда-обратно - от 16 695 (без багажа).
В настоящее время "Аврора" выполняет рейсы дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С 27 марта планирует три рейса, с добавлением полетов по средам. Время в пути - порядка полутора часов.
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