https://ria.ru/20230321/avrora-1859343118.html
Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин
Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин - РИА Новости, 21.03.2023
Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин
Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин, сообщил РИА Новости представитель компании Павел Малышкин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:43
2023-03-21T05:43
2023-03-21T05:49
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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин, сообщил РИА Новости представитель компании Павел Малышкин. "Открываются рейсы авиакомпании "Аврора" в Пекин из Хабаровска два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Ведется продажа билетов на aeroflot.ru с глубиной до 31 мая", - сообщил представитель авиакомпании. По данным хабаровского аэропорта, в расписании воздушного узла возобновляются рейсы в Пекин с 26 марта по 26 октября Стоимость билетов начинается от 11 905 рублей в одну сторону (без багажа) и от 18 325 рублей при приобретении билетов туда-обратно (без багажа). Время в пути составит около трех часов. Полеты по исторически традиционному для весенне-летнего расписания направлению в столицу Китая будут осуществляться впервые с 2019 года. Кроме того, в весенне-летней навигации аэропорта Хабаровск ожидается увеличение частоты рейсов в Харбин. Приобрести билет можно от 10 685 рублей в одну сторону (без багажа), при покупке билетов туда-обратно - от 16 695 (без багажа). В настоящее время "Аврора" выполняет рейсы дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С 27 марта планирует три рейса, с добавлением полетов по средам. Время в пути - порядка полутора часов.
https://ria.ru/20230321/vladivostok-1859343623.html
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новости - туризм, хабаровск, пекин, китай, "аврора", в мире
Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, Пекин, Китай, "Аврора", В мире
Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин
Малышкин: авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин
ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин, сообщил РИА Новости представитель компании Павел Малышкин.
"Открываются рейсы авиакомпании "Аврора" в Пекин из Хабаровска два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Ведется продажа билетов на aeroflot.ru с глубиной до 31 мая", - сообщил представитель авиакомпании.
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По данным хабаровского аэропорта, в расписании воздушного узла возобновляются рейсы в Пекин с 26 марта по 26 октября Стоимость билетов начинается от 11 905 рублей в одну сторону (без багажа) и от 18 325 рублей при приобретении билетов туда-обратно (без багажа). Время в пути составит около трех часов.
Полеты по исторически традиционному для весенне-летнего расписания направлению в столицу Китая
будут осуществляться впервые с 2019 года.
Кроме того, в весенне-летней навигации аэропорта Хабаровск ожидается увеличение частоты рейсов в Харбин
. Приобрести билет можно от 10 685 рублей в одну сторону (без багажа), при покупке билетов туда-обратно - от 16 695 (без багажа).
В настоящее время "Аврора" выполняет рейсы дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С 27 марта планирует три рейса, с добавлением полетов по средам. Время в пути - порядка полутора часов.
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