https://ria.ru/20230321/avia-1859466147.html
ВКС России сбили украинский Су-25
ВКС России сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 21.03.2023
ВКС России сбили украинский Су-25
Российские истребители сбили в небе ДНР украинский самолет Су-25, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:57
2023-03-21T13:57
2023-03-21T14:35
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-25
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские истребители сбили в небе ДНР украинский самолет Су-25, сообщило Министерство обороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859449601.html
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россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы Украины
ВКС России сбили украинский Су-25
Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Никаноровки в ДНР