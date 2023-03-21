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ВКС России сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 21.03.2023 (обновлено: 14:35 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/avia-1859466147.html
ВКС России сбили украинский Су-25
ВКС России сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 21.03.2023
ВКС России сбили украинский Су-25
Российские истребители сбили в небе ДНР украинский самолет Су-25, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:57
2023-03-21T14:35
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-25
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские истребители сбили в небе ДНР украинский самолет Су-25, сообщило Министерство обороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке.
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россия
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россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы Украины
ВКС России сбили украинский Су-25

Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Никаноровки в ДНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские истребители сбили в небе ДНР украинский самолет Су-25, сообщило Министерство обороны.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииСу-25Вооруженные силы Украины
 
 
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