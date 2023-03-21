https://ria.ru/20230321/avdeevka-1859475473.html

У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин

У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2023

У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин

У Киева остаются пять путей для снабжения группировки войск в Авдеевке, российские силы делают все возможное, чтобы их перерезать, заявил во вторник врио главы... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:24

2023-03-21T14:24

2023-03-21T14:24

специальная военная операция на украине

авдеевка

киев

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У Киева остаются пять путей для снабжения группировки войск в Авдеевке, российские силы делают все возможное, чтобы их перерезать, заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин. "Одной из важных задач является перерезание у противника путей снабжения, доставки и переброски резервов, а также боеприпасов. В Авдеевке мы сейчас фиксируем порядка пяти путей снабжения, это не всегда асфальтированные дороги, но тем не менее мы видим, что ими пользуется противник. У противника пока еще остается возможность, чтобы задействовать данные дороги". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Звезда". По его словам, ситуация для украинских войск в Авдеевке "не настолько критична", как в Артемовске. "Наши подразделения делают все возможное с учетом оперативного контроля, с учетом того, что мы физически достаем до путей снабжения. Но здесь вопрос только наличия своевременной информации о подобных перемещениях противника, мы стараемся все это нивелировать, насколько это возможно", - рассказал он. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.

https://ria.ru/20230321/starlink-1859473670.html

авдеевка

киев

донецкая народная республика

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авдеевка, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины