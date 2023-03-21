https://ria.ru/20230321/avdeevka-1859475473.html
У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин
У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2023
У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин
У Киева остаются пять путей для снабжения группировки войск в Авдеевке, российские силы делают все возможное, чтобы их перерезать, заявил во вторник врио главы... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:24
2023-03-21T14:24
2023-03-21T14:24
специальная военная операция на украине
авдеевка
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У Киева остаются пять путей для снабжения группировки войск в Авдеевке, российские силы делают все возможное, чтобы их перерезать, заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин. "Одной из важных задач является перерезание у противника путей снабжения, доставки и переброски резервов, а также боеприпасов. В Авдеевке мы сейчас фиксируем порядка пяти путей снабжения, это не всегда асфальтированные дороги, но тем не менее мы видим, что ими пользуется противник. У противника пока еще остается возможность, чтобы задействовать данные дороги". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Звезда". По его словам, ситуация для украинских войск в Авдеевке "не настолько критична", как в Артемовске. "Наши подразделения делают все возможное с учетом оперативного контроля, с учетом того, что мы физически достаем до путей снабжения. Но здесь вопрос только наличия своевременной информации о подобных перемещениях противника, мы стараемся все это нивелировать, насколько это возможно", - рассказал он. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
https://ria.ru/20230321/starlink-1859473670.html
авдеевка
киев
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин
Пушилин: Россия старается перерезать оставшиеся пять путей снабжения ВСУ в Авдеевке