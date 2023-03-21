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У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/avdeevka-1859475473.html
У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин
У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2023
У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин
У Киева остаются пять путей для снабжения группировки войск в Авдеевке, российские силы делают все возможное, чтобы их перерезать, заявил во вторник врио главы... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:24
2023-03-21T14:24
специальная военная операция на украине
авдеевка
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У Киева остаются пять путей для снабжения группировки войск в Авдеевке, российские силы делают все возможное, чтобы их перерезать, заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин. "Одной из важных задач является перерезание у противника путей снабжения, доставки и переброски резервов, а также боеприпасов. В Авдеевке мы сейчас фиксируем порядка пяти путей снабжения, это не всегда асфальтированные дороги, но тем не менее мы видим, что ими пользуется противник. У противника пока еще остается возможность, чтобы задействовать данные дороги". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Звезда". По его словам, ситуация для украинских войск в Авдеевке "не настолько критична", как в Артемовске. "Наши подразделения делают все возможное с учетом оперативного контроля, с учетом того, что мы физически достаем до путей снабжения. Но здесь вопрос только наличия своевременной информации о подобных перемещениях противника, мы стараемся все это нивелировать, насколько это возможно", - рассказал он. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
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авдеевка
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авдеевка, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
У Киева остаются пути снабжения группировки в Авдеевке, заявил Пушилин

Пушилин: Россия старается перерезать оставшиеся пять путей снабжения ВСУ в Авдеевке

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У Киева остаются пять путей для снабжения группировки войск в Авдеевке, российские силы делают все возможное, чтобы их перерезать, заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Одной из важных задач является перерезание у противника путей снабжения, доставки и переброски резервов, а также боеприпасов. В Авдеевке мы сейчас фиксируем порядка пяти путей снабжения, это не всегда асфальтированные дороги, но тем не менее мы видим, что ими пользуется противник. У противника пока еще остается возможность, чтобы задействовать данные дороги". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Звезда".
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По его словам, ситуация для украинских войск в Авдеевке "не настолько критична", как в Артемовске.
"Наши подразделения делают все возможное с учетом оперативного контроля, с учетом того, что мы физически достаем до путей снабжения. Но здесь вопрос только наличия своевременной информации о подобных перемещениях противника, мы стараемся все это нивелировать, насколько это возможно", - рассказал он.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 марта, 17:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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