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В ДНР рассказали, как будут штурмовать Авдеевку - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/avdeevka-1859434038.html
В ДНР рассказали, как будут штурмовать Авдеевку
В ДНР рассказали, как будут штурмовать Авдеевку - РИА Новости, 21.03.2023
В ДНР рассказали, как будут штурмовать Авдеевку
Штурм Авдеевки будет проводиться с учетом опыта Соледара и Артемовска, город попытаются отсечь от линий снабжения и сковать в окружении, заявил во вторник... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:40
2023-03-21T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
артемовск
соледар
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Штурм Авдеевки будет проводиться с учетом опыта Соледара и Артемовска, город попытаются отсечь от линий снабжения и сковать в окружении, заявил во вторник советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Ранее он же заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. "По Авдеевке: там сейчас работает в основном наша артиллерия по самим укрепрайонам противника. Также удары наносятся по укрепрайонам рядом с городом. Наши войска используют опыт, приобретенный на штурмах, в том числе, Соледара и Артемовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения с тем, чтобы потом сковать в окружении", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". При этом говорить об окружении Авдеевки пока преждевременно, отметил он: "Но все идет к тому, что мы будем контролировать эти линии снабжения. Это очень важно". Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
https://ria.ru/20230320/avdeevka-1859189510.html
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безопасность, авдеевка, артемовск, соледар, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Артемовск, Соледар, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс
В ДНР рассказали, как будут штурмовать Авдеевку

Советник Пушилина Гагин: Авдеевку будут штурмовать, учтя опыт Артемовска и Соледара

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с гаубицей CAESAR возле Авдеевки
Украинские солдаты с гаубицей CAESAR возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с гаубицей CAESAR возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Штурм Авдеевки будет проводиться с учетом опыта Соледара и Артемовска, город попытаются отсечь от линий снабжения и сковать в окружении, заявил во вторник советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Ранее он же заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города.
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"По Авдеевке: там сейчас работает в основном наша артиллерия по самим укрепрайонам противника. Также удары наносятся по укрепрайонам рядом с городом. Наши войска используют опыт, приобретенный на штурмах, в том числе, Соледара и Артемовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения с тем, чтобы потом сковать в окружении", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом говорить об окружении Авдеевки пока преждевременно, отметил он: "Но все идет к тому, что мы будем контролировать эти линии снабжения. Это очень важно".
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаАртемовскСоледарДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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