https://ria.ru/20230321/avdeevka-1859434038.html

В ДНР рассказали, как будут штурмовать Авдеевку

В ДНР рассказали, как будут штурмовать Авдеевку - РИА Новости, 21.03.2023

В ДНР рассказали, как будут штурмовать Авдеевку

Штурм Авдеевки будет проводиться с учетом опыта Соледара и Артемовска, город попытаются отсечь от линий снабжения и сковать в окружении, заявил во вторник... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:40

2023-03-21T12:40

2023-03-21T12:40

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

артемовск

соледар

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Штурм Авдеевки будет проводиться с учетом опыта Соледара и Артемовска, город попытаются отсечь от линий снабжения и сковать в окружении, заявил во вторник советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Ранее он же заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. "По Авдеевке: там сейчас работает в основном наша артиллерия по самим укрепрайонам противника. Также удары наносятся по укрепрайонам рядом с городом. Наши войска используют опыт, приобретенный на штурмах, в том числе, Соледара и Артемовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения с тем, чтобы потом сковать в окружении", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". При этом говорить об окружении Авдеевки пока преждевременно, отметил он: "Но все идет к тому, что мы будем контролировать эти линии снабжения. Это очень важно". Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.

https://ria.ru/20230320/avdeevka-1859189510.html

авдеевка

артемовск

соледар

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Ольга Фомченкова

безопасность, авдеевка, артемовск, соледар, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс