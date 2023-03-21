https://ria.ru/20230321/ataka-1859419236.html

В Крыму назвали атаку украинских дронов чистым терроризмом

В Крыму назвали атаку украинских дронов чистым терроризмом - РИА Новости, 21.03.2023

В Крыму назвали атаку украинских дронов чистым терроризмом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией и "чистым терроризмом" атаку украинских... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:13

2023-03-21T12:13

2023-03-21T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джанкой

юрий гемпель

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией и "чистым терроризмом" атаку украинских беспилотников на город Джанкой. "Подобные провокации в который раз подчеркивают и дают всему миру понять, что в Киеве находится террористическая правящая элита. Пытаться нанести удары по гражданским объектам – это чистый терроризм. А с террористами разговор должен быть коротким", - сказал Гемпель РИА Новости. По его мнению, западным странам стоит задуматься, кому они поставляют оружие, "гражданам Украины тоже пора проснуться и дать справедливую оценку своему руководству". ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя минувшей ночью, один человек получил ранения. В городе повреждены несколько объектов и электросети. Введен режим ЧС муниципального уровня. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью, а их целью были гражданские объекты.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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в мире, украина, джанкой, юрий гемпель, олег крючков