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В Крыму назвали атаку украинских дронов чистым терроризмом
В Крыму назвали атаку украинских дронов чистым терроризмом - РИА Новости, 21.03.2023
В Крыму назвали атаку украинских дронов чистым терроризмом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией и "чистым терроризмом" атаку украинских... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:13
2023-03-21T12:13
2023-03-21T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джанкой
юрий гемпель
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией и "чистым терроризмом" атаку украинских беспилотников на город Джанкой. "Подобные провокации в который раз подчеркивают и дают всему миру понять, что в Киеве находится террористическая правящая элита. Пытаться нанести удары по гражданским объектам – это чистый терроризм. А с террористами разговор должен быть коротким", - сказал Гемпель РИА Новости. По его мнению, западным странам стоит задуматься, кому они поставляют оружие, "гражданам Украины тоже пора проснуться и дать справедливую оценку своему руководству". ПВО отработала по беспилотникам в районе Джанкоя минувшей ночью, один человек получил ранения. В городе повреждены несколько объектов и электросети. Введен режим ЧС муниципального уровня. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью, а их целью были гражданские объекты.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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в мире, украина, джанкой, юрий гемпель, олег крючков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джанкой, Юрий Гемпель, Олег Крючков
В Крыму назвали атаку украинских дронов чистым терроризмом
Депутат Гемпель назвал атаку украинских дронов в Крыму провокацией и чистым терроризмом