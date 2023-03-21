https://ria.ru/20230321/ataka-1859346348.html
Вооруженные силы России уничтожили украинскую технику ракетой "Атака"
Вооруженные силы России уничтожили украинскую технику ракетой "Атака" - РИА Новости, 21.03.2023
Вооруженные силы России уничтожили украинскую технику ракетой "Атака"
Вооруженные силы России во время боевых действий у Марьинки уничтожили украинскую технику самоходным противотанковым ракетным комплексом "Штурм-С", рассказал... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T07:06
2023-03-21T07:06
2023-03-21T10:33
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
украина
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859362370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1818c4bb867b174b3d83e7d1fd99626.jpg
ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России во время боевых действий у Марьинки уничтожили украинскую технику самоходным противотанковым ракетным комплексом "Штурм-С", рассказал РИА Новости командир противотанковой тактической группы с позывным Байкал. По слова командира, его расчет должен не допустить вклинивания танков противника в линию обороны. Комплекс "Штурм-С" вооружен сверхзвуковыми ракетами 9М114 "Кокон" и 9М120 "Атака", минимальная дальность стрельбы которых составляет 500 метров, максимальная — пять километров. В этом случае, уточнил Байкал, военные использовали "Атаку". Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают планомерное продвижение в Марьинке, хотя Киев постоянно перебрасывает туда резервы. Уже полтора месяца на этом направлении ведутся ожесточенные бои. Марьинка — пригород Донецка. Населенный пункт находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859362370_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_75d3e352e9c9861779a5f7a74797a582.jpg
Кадры работы противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" в ДНР
Кадры работы противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" в ДНР
2023-03-21T07:06
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, донецк, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Денис Пушилин
Вооруженные силы России уничтожили украинскую технику ракетой "Атака"
Вооруженные силы России уничтожили украинскую технику у Марьинки ракетой "Атака"