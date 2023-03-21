https://ria.ru/20230321/ataka-1859346348.html

Вооруженные силы России уничтожили украинскую технику ракетой "Атака"

Вооруженные силы России уничтожили украинскую технику ракетой "Атака" - РИА Новости, 21.03.2023

Вооруженные силы России уничтожили украинскую технику ракетой "Атака"

Вооруженные силы России во время боевых действий у Марьинки уничтожили украинскую технику самоходным противотанковым ракетным комплексом "Штурм-С", рассказал... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T07:06

2023-03-21T07:06

2023-03-21T10:33

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

украина

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России во время боевых действий у Марьинки уничтожили украинскую технику самоходным противотанковым ракетным комплексом "Штурм-С", рассказал РИА Новости командир противотанковой тактической группы с позывным Байкал. По слова командира, его расчет должен не допустить вклинивания танков противника в линию обороны. Комплекс "Штурм-С" вооружен сверхзвуковыми ракетами 9М114 "Кокон" и 9М120 "Атака", минимальная дальность стрельбы которых составляет 500 метров, максимальная — пять километров. В этом случае, уточнил Байкал, военные использовали "Атаку". Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают планомерное продвижение в Марьинке, хотя Киев постоянно перебрасывает туда резервы. Уже полтора месяца на этом направлении ведутся ожесточенные бои. Марьинка — пригород Донецка. Населенный пункт находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

донецкая народная республика

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Кадры работы противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" в ДНР Кадры работы противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" в ДНР 2023-03-21T07:06 true PT1M59S

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безопасность, донецкая народная республика, донецк, украина, денис пушилин