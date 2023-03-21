https://ria.ru/20230321/artilleriya-1859328668.html
Украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском участке
Украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском участке - РИА Новости, 21.03.2023
Украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском участке
У российских сил значительное превосходство в артиллерии на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:20
2023-03-21T00:20
2023-03-21T09:11
специальная военная операция на украине
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россия
донбасс
киев
евгений иванников
нато
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. У российских сил значительное превосходство в артиллерии на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый плен в ЛНР. "В артиллерии перевес есть значительный. Когда были обстрелы, с русской стороны на порядок, а то и на два больше было выстрелов, чем с нашей. Может, БК (боекомплект. — Прим. ред.), может, самой артиллерии не хватает. От нас работал один миномет, с той стороны был и миномет, и танк, и артиллерия, то есть намного больше, и естественнее, качественнее", — рассказал пленный.Ранее Иванников сообщил, что обычные бойцы сейчас не видят на позициях вооружение стран НАТО.
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Боец ВСУ о перевесе сил российской армии в артиллерии на кременском участке фронта
Боец ВСУ о перевесе сил российской армии в артиллерии на кременском участке фронта
2023-03-21T00:20
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безопасность, россия, донбасс, киев, евгений иванников, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Киев, Евгений Иванников, НАТО
Украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском участке
Пленный Иванников: Россия имеет перевес в артиллерии на Кременском участке фронта
ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. У российских сил значительное превосходство в артиллерии на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый плен в ЛНР.
"В артиллерии перевес есть значительный. Когда были обстрелы, с русской стороны на порядок, а то и на два больше было выстрелов, чем с нашей. Может, БК (боекомплект. — Прим. ред.), может, самой артиллерии не хватает. От нас работал один миномет, с той стороны был и миномет, и танк, и артиллерия, то есть намного больше, и естественнее, качественнее", — рассказал пленный.
Ранее Иванников сообщил, что обычные бойцы сейчас не видят на позициях вооружение стран НАТО
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Пленный украинский военный рассказал о дефиците вооружения НАТО